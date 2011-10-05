نماز جمعه مظهر وحدت ملت است

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:مردم با حضور در نمازجمعه بینش سیاسی و معنوی خود را ارتقا دهند.

وی گفت: نماز جمعه پیوند معنوی امت با رهبری است.

وی افزود: دین مبین اسلام برای ایجاد وحدت بین امت اسلامی آیین‌ های گوناگونی را پیش‌ بینی کرده که نمونه بارز و آشکار آن نماز جمعه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با بیان این که جایگاه نماز جمعه از چند زاویه قابل تحلیل و بررسی است، بیان داشت: در نماز جمعه خطیب، مردم را با مسائل اخلاقی و ضرورت‌ های جامعه آشنا می‌ کند به گونه ‌ای که مردم از آنچه که در جامعه اتفاق افتاده است، مطلع می شوند.

وی با اشاره به اینکه همه افراد جامعه باید برای حضور قوی و عاشقانه جوانان در نماز جمعه تلاش کنند، گفت: فضای معنوی نماز جمعه، جوانان را در برابر انحرافات اخلاقی بیمه می ‌کند و آنها را در مسیر ارزش‌ ها و اخلاق اسلام قرار می ‌دهد.

وی افزود: اکنون بر همه مردم واجب است که نماز جمعه را یک تکلیف بدانند و با حضور خود، حمایت خود را از ولی فقیه و امام به اثبات برسانند.