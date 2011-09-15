به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسن عالمی در افتتاحیه بیست و سومین دوره مسابقات قرآنی وزارت جهاد کشاورزی که در مجتمع یاوران مهدی جمکران قم برگزار شد اظهار داشت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و همکاری حجت الاسلام قرائتی در سال آینده شاهد کارهای گسترده‌تر در رابطه با قرآن در وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود و همه وابستگان به این وزارتخانه اعم از کارکنان، همسران و فرزندان آنان از ثمرات این حرکت بی‌نصیب نخواهند ماند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه به چهره زیبای قرآن از بیان وسخن خود قرآن و با ذکر این نکته که قرآن دو اثر اصلی دارد، اضافه کرد: برکت اصلی قرآن این است که شفا و رحمت است، برای مومنانی که هم به قرآن ایمان دارند و هم با قرآن انس دارند، هم شفا و هم رحمت است.



عالمی تصریح کرد: بد‌ترین مریضی برای انسان مرضی است که موضوع آن روان و جان و روح انسان است و بهترین شفاء برای این نوع مریضی قرآن است.



نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه قرآن رحمت است، گفت: آنجا که انسان نیاز شدید پیدا می‌کند به رحمت پروردگار، در آنجا قرآن مظهر رحمت پروردگار عالم است.



آیت الله عالمی در ادامه خطاب به شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات اظهار داشت: این راه را که خداوند به شما توفیق داده که در آن حرکت کنید، قدر بدانید و راه‌تان را در این مسیر تعمیق ببخشید و یک راه طولانی را در پیش خود ترسیم کنید.



وی با اشاره به اینکه باید با تمام ظرفیت به سوی قرآن بشتابید که شفای همه ما انسان‌ها در قرآن مجید است، ادامه داد: آثار و برکات برای قرآن خوان‌ها و قرآن فهم‌ها و مانوسین با قرآن بسیار مشهود است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکوفا شدن نورانیت و مفاهیم قرآن در دل‌های پیروان آن در سطح جهان گفت: به وجود آمدن این بیداری‌های اسلامی در سطح دنیا و این گرایش‌های عمیق و گسترده در دنیا به سمت قرآن نشان دهنده این موضوع است.



آیت الله عالمی همچنین ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این دوره از مسابقات بیان داشت: در جوار حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران حضور داشتند و خدمت کردن ذکاتی دارد و ذکات آن نیز برای شما پرسنل سازمان جهاد کشاورزی قم، پذیرایی از همکاران شما در سراسر کشور است که برای شرکت در این دوره از مسابقات به قم آمده‌اند.



یادآور می‌شود: در این دوره از مسابقات ۵۶۱ نفر از همسران و فرزندان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با هم به رقابت می‌پردازند.