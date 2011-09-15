بی اعتنایی به اعتراضات مردم ایتالیا / طرح ریاضت اقتصادی در پارلمان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از بحثهای فراوان در مورد بحران مالی ایتالیا سرانجام لایحه ارائه شده از سوی دولت "سیلیو برلوسکنی" در پارلمان این کشور به تصویب رسید.

بر این اساس این طرح جنجالی که صرفه جویی 54 میلیارد یورویی در سال از محل صرفه جویی های عمومی را در دستور کار دارد، با 314 رای موافق در برابر 300 رای مخالف تصویب شد. در ابدای ماه جاری میلادی نیز سنای ایتالیا با اجرای این طرح موافقت کرده بود.



این در حالی است که در ساعات پیش از به بحث گذاشتن این موضوع در پارلمان اعتراضات گسترده مردم در خیابانهای رم به زد و خورد آنان با نیروهای پلیس انجامید. از روز چهارشنبه و همزمان با تجمع هزاران نفر در خیابانهای اطراف پارلمان ایتالیا در شهر رم، پلیس این کشور به حالت آماده باش در آمده بود.

گفتنی است کارشناسان معتقدند بحران مالی ایتالیا که یکی از بدهکارترین کشورهای اروپا است و نقشی مهم در اتحادیه اروپا دارد، می تواند برای تمام کشورهای اروپایی ضررهای جبران ناپذیری بر جای گذارد.