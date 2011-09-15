سید وحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از همین آغاز لیگ سیزدهم حفظ اقتدار در مقابل حریفان یکی از اهداف مهم ما است و برای همین منظور برای کسب سومین برد خود مقابل شهرداری ساوه تلاش می‌کنیم.



وی با اشاره به حساسیت های دیدار این هفته صبای قم مقابل حریف ساوه ای، اظهار ‌داشت: بازی آسانی با تیم فوتسال شهرداری ساوه نخواهیم داشت و با اینکه آنها تا پایان هفته سوم در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارند، هیچ ملاک خوبی برای دست کم گرفتن آنها نیست.



کاپیتان تیم فوتسال صبای قم که بعد از یک جلسه دوری از ترکیب اصلی صبا، در بازی امشب صبای قم را در مصاف با شهرداری ساوه در هفته چهارم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور همراهی می‌کند، افزود: شهرداری با توجه به استراحت در هفته گذشته در حال حاضر وضعیت خوبی دارد و ممکن است برای ما دردسر ساز شود.



وی اظهار داشت: طبیعی است که باید همانند دیدار با تیم های پرسپولیس، فیروز صفه و میثاق تهران هم با اقتدار و هم با حواس و هوش بسیار زیاد بازی کنیم تا بتوانیم در دومین دیدار خارج از خانه خود در نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر به پیروزی برسیم.



غیاثی با اشاره به شرایط تیم فوتسال صبای قم در آستانه دیدار امشب با شهرداری ساوه، اضافه کرد: با توجه به نتایج خوب بازی‌ها در سه هفته قبل، در حال حاضر از لحاظ روحی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم تا بازی پرقدرتی را در مقابل شهرداری به نمایش بگذاریم.



وی با اشاره به اینکه بعد از رفع مصدومیت خود، دیگر مشکلی برای حضور در ترکیب تیم فوتسال صبای قم ندارد، گفت: صبای قم بازی به بازی به تعامل و هماهنگی مورد انتظار کادر فنی تیم نزدیک‌تر می‌شود و خوشبختانه از تیم ما بازی هماهنگی در سه بازی اخیر ارائه شده است.



کاپیتان تیم فوتسال صبای قم در خصوص دیدار با تیم شهرداری تاکید کرد: شهرداری تیم بسیار خوبی است که از داشتن یک مربی کاردان و بازیکنان با انگیزه زیادی برخوردار است، بنابراین در مقابل این تیم کار آسانی در پیش نخواهیم داشت و باید همچون دیدارهای قبل با قدرت بازی کنیم.



وی افزود: از هر نظر در شرایط بسیار خوب آمادگی قرار داریم و با توجه به تمرینات بسیار خوبی نیز که در طول هفته بعد از دیدار با میثاق تهران زیر نظر کادر فنی پشت سر گذاشته‌‌ایم، آمادگی بازیکنان صبا دو چندان شده است.



غیاثی اظهار داشت: تمام بازی‌های این فصل مهم و سرنوشت ساز است و همان‌گونه که مقابل پرسپولیس مدعی و میثاق انتهای جدولی با انگیزه و قوی بازی کردیم، باید سعی کنیم در دیدار امشب با تیم فوتبال شهرداری ساوه نیز با بیشترین انگیزه بازی کنیم تا به سه امتیاز مسابقه دست یابیم.

