فرهنگیان گرگان پیشینه تاریخی با ارزشی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله معطوفی پیش از ظهر پنجشنبه در برنامه درود همشهر به مناسبت روز گرگان افزود: هر ملت و قومی ریشه در گذشته، تنه در حال و میوه در آینده دارد.

مورخ منطقه گرگان با اعلام این مطلب که افرادی چون ابوریحان بیرونی و ابن سینا یک تا دو سال میهمان شهر گرگان بوده اند، عنوان کرد: ابن سینا بر اساس اسناد موجود در گرگان مطب پزشکی داشته است، براستی از خود بپرسید چرا و چه خبر است که این همه افراد برجسته در گرگان وارد شده اند؟

رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش گرگان با یادآوری این مطلب که فرهنگیان شهر گرگان همواره با خوشی و ناخوشی های این شهر همراه بوده اند، اظهار داشت: خانه امیر لطیفی هویت و تاریخ ما است و در جای جای این بنا تاریخی با ارزش خاطرات بیشماری از فرهنگیان گرگان نهفته است.

وی افزود: فرهنگیان بازنشسته در واقع بازایستادگان دوباره آموزش و پرورش هستند و لازم می دانم از شورای اسلامی شهر گرگان و شهرداری شهر تاریخیمان، گرگان برای برپایی این برنامه با ارزش از طرف کانون بازنشستگان آموزش و پرورش قدرانی کنیم.