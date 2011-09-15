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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

معطوفی:

فرهنگیان گرگان پیشینه تاریخی با ارزشی دارند

فرهنگیان گرگان پیشینه تاریخی با ارزشی دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: پژوهشگر مردم شناسی و استاد دانشگاه گفت: فرهنگیان گرگان پیشینه و عقبه تاریخی با ارزشی دارند، به طوری که تصاویر تهیه شده از بنیانگذاران فرهنگ گرگان زمین نشان می دهد که شناسنامه گرگانی ها در عرصه فرهنگ بسیار غنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله معطوفی پیش از ظهر پنجشنبه در برنامه درود همشهر به مناسبت روز گرگان افزود: هر ملت و قومی ریشه در گذشته، تنه در حال و میوه در آینده دارد.

مورخ منطقه گرگان با اعلام این مطلب که افرادی چون ابوریحان بیرونی و ابن سینا یک تا دو سال میهمان شهر گرگان بوده اند، عنوان کرد: ابن سینا بر اساس اسناد موجود در گرگان مطب پزشکی داشته است، براستی از خود بپرسید چرا و چه خبر است که این همه افراد برجسته در گرگان وارد شده اند؟

رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش گرگان با یادآوری این مطلب که فرهنگیان شهر گرگان همواره  با خوشی و ناخوشی های این شهر همراه بوده اند، اظهار داشت: خانه امیر لطیفی هویت و تاریخ ما است و در جای جای این بنا تاریخی با ارزش خاطرات بیشماری از فرهنگیان گرگان نهفته است.
 
وی افزود: فرهنگیان بازنشسته در واقع بازایستادگان دوباره آموزش و پرورش هستند و لازم می دانم از شورای اسلامی شهر گرگان و شهرداری شهر تاریخیمان، گرگان برای برپایی این برنامه با ارزش از طرف کانون بازنشستگان آموزش و پرورش قدرانی کنیم.
کد مطلب 1408536

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