مسابقات فرهنگی اکو در شش رشته پیگیری می شود

حجت الله ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات در رشته های گرافیک، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، نگار چوبی در کشورهای عضو اکو و برخی کشورهای دیگر منطقه ای برگزار می شود.

وی اضافه کرد: فراخوان برای مسابقات گرافیک و عکس اعلام شده و این مسابقات نیز در کشور تاجیگستان پیگیری خواهد شد.

رئیس موسسه فرهنگی اکو افزود: در مسابقات فرهنگی کشورهای عضو اکو برخی دیگر از کشورهایی که از لحاظ فرهنگی احساس قرابت با کشورهای اکو می کنند نیز شرکت دارند.

وی اظهارداشت: گرجستان از جمله کشورهایی است که عضو کشورهای اکو نبوده ولی در رویدادهای فرهنگی کشورهای عضو از جمله مسابقات فرهنگی و هنری و نمایشگاه صنایع دستی در استان خراسان شمالی شرکت کرد.

ایوبی افزود: مشکلی برای حضور کشورهای خارج از اکو در مسابقات فرهنگی و هنری و نمایشگاه صنایع دستی وجود ندارد و کشورهای اکو از کشورهای خارج از عضو نیز استقبال می کنند.

نخستین نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو بیستم شهریورماه با حضور رئیس جمهور در بجنورد دایر شد و تا 26 همین ماه در بوستان ملی بش قارداش برپاست.



