صبای قم شرایط مناسبی برای کسب سه امتیاز دارد

علیرضا وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم سه امتیاز این دیدار خارج از خانه را به دست آوریم، از ابتدا باید به دنبال باز کردن دروازه حریف باشیم زیرا شهرداری ساوه در سالن اختصاصی خود تیم خطرناکی است.



وی ادامه داد: خوشبختانه تیم فوتسال صبای قم بعد از کسب پیروزی در بازی گذشته مقابل تیم میثاق تهران هم از نظر موقعیت در جدول رده‌بندی و هم از نظر روحی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و با انگیزه بسیار بالا به مصاف تیم فوتبال شهرداری ساوه می‌رود.



ملی پوش تیم فوتسال قم اظهار داشت: صبای قم بعد از بازی هفته گذشته، زیر نظر کادر فنی و با حضور تمام بازیکنان تیم، تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته است و با آمادگی کامل با هدف کسب سه امتیاز به مصاف مقابل میزبان تازه به لیگ برتر آمده صف آرایی می کند.



وی افزود: تیم ما برای کسب برتری و سه امتیاز در این مسابقه از شرایط بسیار خوبی برخوردار است و با توجه به شناخت بسیار خوب و دقیقی که کادر فنی از تیم شهرداری ساوه در اختیار بازیکنان قرار داده‌اند، می‌توانیم با آسودگی خاطر به کسب سه امتیاز در این دیدار تلاش کنیم.



وفایی اظهار داشت: تیم صبای قم از سه بازی گذشته خود در لیگ برتر دو پیروزی در کارنامه دارد و در حال حاضر در جمع برترین‌های لیگ بعد از تیم های مدعی ماهان و منصوری قرچک دارای بهترین خط حمله است و در بین شش تیم بالای جدول رده‌بندی جای دارد.



وی تاکید کرد: بازی در مقابل تیم شهرداری ساوه با توجه به اینکه در زمین تیم حریف برگزار می‌شود، شرایط خاص خود را دارد ولی تیم فوتسال صبای قم برای پیروزی در این مسابقه انگیزه بسیار زیادی دارد که امیدوارم در پایان 40 دقیقه بازی امروز چنین شود.



ملی پوش تیم فوتسال بیان داشت: تیم صبای قم در هفته‌های اخیر لیگ برتر با بازی قدرتی و دقت بازیکنان خود در استفاده از موقعیت‌های گلزنی خوب نتیجه گرفته است بنابراین امیدوارم در این بازی با تکیه بر توانایی بازیکنان خوبی که در اختیار داریم، بتوانیم به سه امتیاز دست یابیم.



تیم فوتسال صبای قم از ساعت 17 عصر امروز در دیداری از هفته چهارم از نیم فصل نخست سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در سالن فجر شهر ساوه به مصاف تیم فوتسال شهرداری ساوه می‌رود.