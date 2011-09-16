جذاب کردن مساجد برای کودکان/ کودکان در مسجد فقط امر و نهی نشوند

حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد لزوم فراهم سازی مکانی برای حضور کودکان در مساجد هنگام برگزاری نماز جماعت همراه با والدین گفت: در روش ارتباطی کودکان و نوجوانان با مساجد باید نسبت به نیاز فطری و سنی و علاقمندی خود کودکان در مساجد برنامه ریزی داشته باشیم.

وی افزود: ایجاد جذابیتهایی در مساجد برای کودکان موجب حضور بیشتر آنان خواهد شد و با نشاطی که در مساجد اتفاق می افتد، شهد شیرینی مسجد و حضور در مکانهای مقدس در کام کودکان ماندگار می شود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: اما اینکه آیا باید در همه مساجد مکان خاصی ایجاد شود، این خود قابل بررسی است اما بسیاری از مواقع بحث مکان نیست بلکه ارتباط و نوع برخورد با کودک مطرح است؛ گاهی یک برخورد صحیح و حتی یک لبخند امام جماعت یا خادم و دیگر نیروهای فعال در مساجد موجب جذب کودک به مسجد می شود.

شرفخانی در مورد اینکه آیا برای جذاب کردن مساجد برای کودکان نیاز است از ابزار و وسایل بازی استفاده شود یا خیر؟ گفت: ابزارهای کودکانه می تواند در جذب کودکان تأثیرگذار باشد اما باید دو نکته را در نظر گرفت؛ اولا باید از ابزارهایی استفاده کنیم که علاوه بر ایجاد نشاط ، این جذابیت در کودکان همراه با معنویت و همخوان با ساختار مسجد باشد نه اینکه از ابزارهایی بهره ببریم که در طول زمان ممکن است مخالف با اهداف اصلی مساجد باشد.

وی افزود: نکته بعدی این است که آن ابزارها و مکانی که در مساجد برای کودکان استفاده و یا ساخته می شود باید در راستای فضای معنوی و عبادی باشد و به اصل ساختار مسجد ضربه نزند. یعنی ساخت مجموعه هایی که وابسته به مسجد هستند در ساعاتی که اعمال عبادی انجام می شود حضور کودکان موجب ضربه به خود اصل نظم و فضای عبادی نباشد که این مستلزم ایجاد مهدهای کودک قرآن و مجموعه های فرهنگی نسبت به فراخور و علاقمندی کودکان است.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف با تأکید بر تأثیر حوزه نرم افزاری مساجد در جذب کودکان افزود: نیروهای انسانی فعال در مسجد باید به این نکته توجه داشته باشند که طبق روحیات کودکان برخورد کنند نه طبق روحیات مسجد؛ اگر با برخوردهای نامناسب به روحیات کودکانه بی توجهی شود طبیعی است که کودک تمایلی به حضور در مسجد همراه با والدین خود نخواهد داشت.



وی با اشاره به سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در برخورد با کودکان برای ترغیب آنها به اعمال عبادی یادآور شد: در روایات نقل شده است که روزی حسنین(ع) در کودکی زمانی که پیامبر در حال نماز بودند در هنگام سجده بر پشت پیامبر سوار و مشغول بازی شدند و پیامبر مکرم اسلام از سجده بلند نشدند تا اینکه کودکان خودشان پایین بیایند و این خود گویای این مسئله است که ایشان نمی خواست با برخورد نامناسب موجب واگرایی و سرخوردگی کودک شود و از مسجد و عبادت دور شود .



حجت الاسلام شرفخانی تصریح کرد: اگر طبق سیره پیامبر و اهل بیت(ع) برخورد کودکانه در مساجد داشته باشیم این جذابیتها برای نسل آینده نسبت به مسجد ایجاد خواهد شد. اما متأسفانه می بینیم که شاید در بخش سخت افزاری تلاش خوبی صورت گرفته باشد و اماکنی مثل مهد کودک و کانونهای فرهگی و... راه اندازی شده باشد اما بخش عمده مشکلات ما در حوزه نرم افزاری است که به طور مثال برخی ائمه جماعات، خدام یا هیئت امنا و ....از آنجایی که با ابعاد روحی و روانی کودک آشنایی ندارند با برخورد نامناسب خود موجب واگرایی کودکان نسبت به مسجد می شوند و کودکان احساس می کنند حضورشان در مسجد مساوی است با تحکم و امر و نهی ، بشین و ساکت باش.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم مساجدی فعال و پویا با بهره وری بالا داشته باشیم باید فعالیتها و برنامه ریزی خود را از کودکان شروع کنیم؛ چون نهالی که در فطرت کودکانه کاشته شود یقینا الفت و علاقه ای که نسبت به مسجد ایجاد می شود تا آخر عمر ماندگار خواهد بود.