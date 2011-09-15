400 گونه گیاهی با خواص دارویی در گیلان شناسایی شد

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سلامتی جوامع به لحاظ درمان و پیشگیری از بیماریها برخوردارهستند.

وی اظهارداشت: این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع تأمین غذایی و دارویی بشر درطول نسل ها بوده است.

گیاهان دارویی جزو ذخایر و منابع طبیعی هستند

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: گیاهان دارویی جزو ذخایر و منابع طبیعی هستند و بسیاری از کشورها از یک چنین منبعی برخوردارند که نوع، تعداد و تنوع گونه های گیاهی بر اساس شرایط و موقعیت جغرافیایی هر منطقه متفاوت است.

وی تاکید کرد: استفاده مطلوب، منطقی و بهینه از این منابع که به لحاظ فناوری بسیار کم هزینه تر و ساده تر از صنایع دارویی شیمیایی است و می تواند ضمن تامین بخشی از نیازهای عمده بهداشتی و درمانی جامعه از خروج مقادیر زیادی ارز جلوگیری و مانع گسترش وابستگی به بیگانگان شود.

بهمنی افزود: با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای مناسب و مبتنی بر یک شناخت واقع گرایانه از وضعیت موجود این منابع و کاربرد روش های علمی و صحیح در تمام ابعاد اعم از کاشت، داشت، برداشت و بهره برداری صنعتی و اقتصادی آن از طبیعت وبه صورت کشت مکانیزه می توان به درکی واقعی و اصولی در خصوص نقش و بازدهی گیاهان دارویی در جوامع رو به رشدی همچون ایران رسید و علاوه بر حفظ و حراست از این سرمایه های ملی به شکوفایی و توسعه پایدار جامعه نیز دست پیدا کرد.

فرآورده های بیولوژیک برای مبارزه با آفت " ابریشم باف ناجور " معرفی شد

وی در ادامه ارزیابی و معرفی فرآورده های بیولوژیک برای مبارزه با آفت "ابریشم باف ناجور"، بررسی زیست شناسی پروانه گالزایی صنوبر و نحوه کنترل آن و توصیه های لازم بری انتخاب نهال های سالم و حذف این آفت و جلوگیری از انتقال آن از دیگر دستاوردهای مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ذکر کرد.

رئیس مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: بررسی فونستیک کنه ها و دشمنان طبیعی آنها روی گلها و گیاهان زینتی در استان و شناخت و میزان آلودگی گلخانه ها به کنه های خسارت زا و در نهایت ارائه توصیه های لازم برای جلوگیری و کاهش خسارت به تولید کنندگان از دستاوردهای محققان و پژوهشگران این مرکز است.

وی یادآورشد: بررسی زیست شناسی "کفشدوزک هیپودامیا" روی برخی از شته ها و اثبات شکارگری این کفشدوزکها در دمای بالا و امکان استفاده از آنها در مبارزه بیولوژیک در گلخانه ها از دستاوردهای مهم دیگر این مرکزاست.