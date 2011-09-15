بعد از نماز و روزه بالاترین عبادت باید ساختن ایران باشد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران ظهر امروز در جمع مردم شهرستان گرمی، اظهار داشت: مردم گرمی، مردمی پاک، پرتلاش و دلسوز برای ایران و فرهنگ ناب الهی ملت ایران هستند.

وی در ابتدای سخنان خود به چگونه سعادتمند شدن انسانها اشاره کرد و افزود: همه انسانها در طول حیات به دنبال سعادتمندی و نیکی هستند و می خواهند بهترین ها را در اختیار داشته باشند و این ندای فطرت انسان است که در طول عمر خود تلاش کند که به زیبایی ها و بهترین ها برسد این موضوع رمز کمال انسان است.

رئیس جمهور با بیان اینکه خداوند انسانها را از طریق اجابت و پذیرش دعوت خداوند، سعادتمند می کند، گفت: خدای متعال انسانها را دعوت می کند و ما را به حیات واقعی نور، روشنایی و همه زیبایی هایی که در عالم خلق کرده است دعوت می کند. خداوند ما را به صراط مستقیم که همان توحید، یگانه پرستی، عدالت و مهرورزی است دعوت می کند و می فرماید بین خود با عدالت و محبت رفتار کنید و یکدیگر را دوست داشته باشید. از ما می خواهد در سختی ها خدا را وکیل خود معرفی کنیم تا با دست خود توان ما را مضاعف، اندیشه ما را شکوفا و مشکلاتمان را برطرف نماید.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه خداوند می خواهند در زمین عدالت را برپا کنیم، گفت: اگر بناست به زیبایی، پیشرفت و رفاه برسیم لازمه اش آن است که در زمین عدالت برپا شود. اگر عدالت برپا شد همه زیبایی ها و نیکی ها می آید.

وی در ادامه به ظلم و ستم مستکبران در دنیا اشاره کرد و افزود: کره زمین و ملت ها را ببینید. هر جا هر مشکلی و هر فقری وجود دارد همه محصول عدم اجابت دعوت خداوند و بی عدالتی و تبعیض است.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه اگر امکانات و فرصت های کشور با عدالت بین مردم توزیع شود، فرصت برای یک زندگی زیبا و سعادتمند برای آحاد ملت فراهم خواهد شد، گفت: منابع و امکانات ایران اگر بین مردم در تمام شهرها و روستاها با عدالت توزیع شود دیگر آثاری از فقر و عقب ماندگی باقی نخواهد ماند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه در نقطه مقابل شیطان، انسان را به خودخواهی، هواپرستی و فراموش کردن خدا دعوت می کند، اظهار داشت: در حقیقت انسان کارهای زشت را در نظر انسان تزیین می کند به طوریکه بداخلاقی، بی عدالتی و تجاوز به حقوق دیگران را از نظر انسان خوب جلوه می دهد.

وی در این رابطه تاکید کرد: قدرت های طاغوتی و فرعونی در طول تاریخ انسانها را دعوت به شر، کینه، تجاوز، جنگ و کشتار می کنند و آنها بشریت را به سعادت نخواهند رساند و راهی که در برابر ملت ها می گذارند راه سقوط و دور شدن از سعادت ابدی است.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر دعوت خدا فراموش شود، بدی ها و زندگی سخت می آید، دل ها آشفته می شود و بین انسانها فاصله ایجاد می شود.

احمدی نژاد در ادامه بیان داشت: خدا را سپاس که ملت ایران و مردم شهرستان گرمی پیشاپیش ملت ایران اهل پذیرش دعوت الهی هستند.

وی در بیان ویژگی های شهرستان گرمی گفت: مردم این شهرستان در طول تاریخ خوش درخشیدند به طوریکه شهدا و جانبازانی را تقدیم راه عزت و استقلال کشور و اسلام ناب محمدی (ص) کردند.

رئیس قوه مجریه در ادامه با تاکید بر لزوم ساختن ایران گفت: آنچه ما را به خیر و زیبایی می رساند ساختن ایران است، ماموریت بزرگ ما ساختن ایران است.

وی با بیان اینکه امروز بالاترین عمل انقلابی و عمل صالح ساختن ایران است، گفت: در وجب به وجب ایران به ویژه در شهرستان گرمی بعد از نماز و روزه که واجب است باید بالاترین عبادت ساختن ایران باشد.

احمدی نژاد اضافه کرد: باید همگی دست به دست هم دهیم و با وحدت، توکل به خدا، کار و تلاش و فداکاری بر پایه عدالت ایران را بسازیم. چرا که امروز ساختن ایران یعنی محکم کردن پایه های توحید و عدالت در جهان.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مصوبات سفرهای گذشته به استان اردبیل، به ویژه شهرستان گرمی گفت: در دور اول سفرهای استانی به استان اردبیل 36 مصوبه به شهرستان گرمی اختصاص یافت که 4 مورد آن در حال اقدام، 30 مورد اجرا شده و برای 2 مورد هم هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در سفر دور دوم سفرهای استانی به استان اردبیل، 39 مصوبه برای شهرستان گرمی در نظر گرفته شد که برای 4 مورد آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است، 2 مورد در حال اجرا و 33 مورد نیز اجرا شده است، گفت: در دور سوم سفرهای استانی به استان اردبیل 41 مصوبه به شهرستان گرمی اختصاص داده شد که 2 مورد آن به اتمام رسیده و 22 مورد آن در دست اجراست و برای 17 مورد آن نیز هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است که انشاءالله پیگیری خواهد شد.

گفتنی است رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در جمع مردم شهرستان مشکین شهر به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.