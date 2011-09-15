اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، داور بین المللی کشتی استان البرز جهت قضاوت در مسابقات کشتی آزاد قهرمان کارگران کشور دعوت شد.

فریدون عابدین نژاد داور بین المللی استان البرز از سوی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران جهت قضاوت مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور انتخاب شد.

مسابقات کشتی آزاد قهرمان کارگران کشور از تاریخ 29 لغایت 30 شهریور ماه در استان تهران برگزار خواهد شد.

تیم والیبال بانوان البرز از گروه صعود کرد

درسومین روز از سری مسابقات والیبال بانوان منطقه 3 کشوری در رده سنی جوانان تیم والیبال البرز به عنوان تیم اول از گروه خود صعود کرد.

تیم والیبال بانوان البرز در سومین دیدار خود به مصاف نمایندگان قم رفت و با نتایج 25 بر13، 25 بر18و 25بر22 در سه گیم متوالی با نتیجه 3 برصفر مقتدرانه پیروز میدان شد.

تیم والیبال بانوان البرز به عنوان تیم اول به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و در بازی بعد خود به مصاف تیم سمنان( تیم دوم گروه دو) می رود.

تیم والیبال بانوان البرزدر صورت پیروزی به فینال راه پیدا خواهد کرد.