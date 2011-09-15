رحمت الله حسین خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد ۳۸۳ پروانه فعالیت برای آموزشگاه‌های آزاد در استان قم صادر شده که از این تعداد244 آموزشگاه فعال، ۵۸ آموزشگاه راکد و غیر فعال و ۸۳ آموزشگاه نیز در مرخصی هستند.



وی ادامه داد: با توجه به آمار شناور و درخواست برخی از آموزشگاه برای مرخصی و صدور پروانه جدید و درخواست برخی از آموزشگاه‌های راکد برای فعالیت آمار ارائه شده همواره در حال تغییر است.



رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه‌ای قم درباره فعالیت آموزشگاه‌های راکد عنوان کرد: چنانچه دو سال از زمان صدور پروانه فعالیت، آموزشگاه اقدام به فعالیت نکند پروانه تاسیس آموزشگاه باطل خواهد شد.



برگزاری نشست مدیران آموزشگاههای استان



وی درادامه از برگزاری نشست مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای استان خبر داد و ابراز کرد: ۲۵۰ نفر به عنوان مدیران آموزشگاه‌های آزاد در استان فعالیت می‌کنند که در روز یک شنبه ۲۷ شهریورماه با دعوت از همه این افران نشست مدیران آموزشگاههای استان قم در مرکز شماره یک فنی و حرفه‌ای برگزار خواهد شد.



حسین خانی عنوان کرد: ارائه توضیحات تکمیلی پیرامون پورتال سازمان فنی و حرفه‌ای، یادآوری مقررات و دستوالعمل‌های اجرایی، ارائه گزارش پیرامون فعالیت‌های انجام شده و ارائه گزارش پیرامون برخورد قانونی با مراکز آموزشی غیر مجاز را از جمله محورهای این نشست عنوان کرد.



وی دعوت از متخصصین برای ارائه برنامه علمی و آموزشی را از دیگر برنامه‌های این نشست نام برد و گفت: نحوه ارتباط موثر در محیط کار یکی از موضوعاتی است که توسط متخصصین در این نشست به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه‌ای قم برگزاری جلسه پرسش و پاسخ را از دیگر برنامه های این نشست عنوان کرد.