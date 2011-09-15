31 میلیارد ریال وام برای نوسازى ناوگان حمل و نقل دریایى قشم پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طالب دهقان اظهارداشت: 100 درصد حمل و نقل دریایى مسیر قشم به بندرعباس توسط تعاونى هاى حمل و نقل در این منطقه انجام مى شود.

دهقان افزود: شرکت تعاونى اتوبوس داران دریایى قشم با 47 فروند اتوبوس دریایى، 15 فروند شناور تندرو و 69 قایق موتورى فرآیند حمل و نقل مسافران دریایى بین قشم و بندرعباس را به عهده دارد.

وى ادامه داد: سال گذشته شرکت اتوبوس داران دریایى قشم موفق شد طى ویژه برنامه هاى هفته تعاون، لوح تقدیر در زمینه خدمات حمل و نقل دریایى را از دستان ریاست محترم جمهورى دریافت کند.

رئیس اداره تعاون شهرستان قشم همچنین اظهار داشت: مبلغ 31 میلیارد ریال وام طى یک سال گذشته در راستاى نوسازى ناوگان حمل و نقل دریایى توسط بانک توسعه تعاون به شرکت تعاونى اتوبوس داران دریایى قشم پرداخت شده است.

دهقان با اشاره به حمایت های سازمان منطقه آزاد قشم از توسعه بخش تعاون در جزیره قشم بیان داشت: 13 تعاونى مرتبط با صنعت در جزیره قشم فعالیت دارند که شرکت تعاونى شناورسازى مد کندآلو با 250 نیروى کار از فعال ترین آنها است.

وى گفت: شرکت مد کندآلو با ساخت شناورهاى مدرن مسافرى 40 تا 150 نفره آلومینیومى با تجهیزاتى شامل کولر، صندلى هاى مناسب و راحت، تلویزیون، آبسرد کن، ایمنى بالا و سرعت قابل قبول، نقش مهمى در نوسازى ناوگان حمل ونقل دریایى قشم و بندر عباس به عهده دارد.