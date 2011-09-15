آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات شنای جانبازان و معلولین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه و در آخرین روز از این مسابقات که در استخر مجموعه ورزشی شهید رجائی ارومیه برگزار شد، تیم آذربایجان شرقی با 576 امتیاز به مقام قهرمانی رسد و تیم آذربایجان غربی الف با 300 امتیاز و تیم زنجان با 230 امتیاز به ترتیب به مقامهای دوم و سوم این مسابقات دست یافتند .

در این مسابقات 82 شناگر از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، همدان، کردستان و اردبیل به مدت دو روز با همدیگر رقابت کردند

مسابقات شنای معلولان منطقه شمال غرب کشور با حضور پنج تیم از استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل و دو تیم از آذربایجان غربی با 82 نفر شرکت‌ کننده از روز 22 شهریور ماه در سالن شهید رجایی ارومیه به مدت دو روز برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در چهار رشته 25 متر، 50 متر، 100متر و 800 متر شنای آزاد رقابت کردند که احمد ملک‌پور، مهران رشیدی، کاظم طهماسبی، علی اسداللهی، علی مشایخی، امیررضا رضوی، علیرضا سراج‌رضایی، حسن روحی از آذربایجان شرقی، جمال جباری‌مقدم از اردبیل، صفر محب‌زاده، علی خلیلی و حسن معظنی از آذربایجان غربی و مهدی اصالو و علی محمدی از زنجان مدال طلا کسب کردند.

همچنین مجید اخلاقی، شمس‌العلی صابر از آذربایجان غربی و هیوا بابامیری از کردستان، احمد اجاقلو و محمد نوری از زنجان، میرعظیم رفیع‌نیا از اردبیل و وحید کاظم‌پور از آذربایجان شرقی مدال نقره و محمد ولی الهی و رحیم درخشیده از آذربایجان غربی و حامد دبستانی از زنجان مدال برنز این مسابقات را به گردن آویختند.

در شنای 800 متر نیز احمد ملک‌پور، صفر محب‌زاده و مهدی اصالو به ترتیب اول و دوم و سوم شدند.