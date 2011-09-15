به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده که قصد دارد کتاب جامع مطبوعات ایران را برای عرضه در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر کند.

این نمایشگاه از 3 تا 10 آبان امسال در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام، هزینه انتشار این کتاب بر عهده اداره‌کل مذکور خواهد بود و قرار است در شکلی وزین همراه با گرافیک و چاپ فاخر و به عنوان یک بانک اطلاعاتی که در مناسبات رسانه‌ای گوناگون کاربرد خواهد داشت، منتشر شود.

اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی به همین خاطر از صاحبان جراید خواسته است، نسبت به در اختیار گذاشتن موارد درخواستی زیر به موسسه فرهنگی مطبوعاتی نشرآوران اقدام کنند:

لگو (نشان) روزنامه به شکل TIF - چهار صفحه منتشرشده در نیمه دوم سال 89 و یا 90 به شکل PDF - ده عکس خبری تولیدی نشریه‌ها که در نیمه دوم سال 89 یا سال 90 انتشار یافته باشند همراه با نام عکاس به شکل TIF - معرفی روزنامه به فارسی و انگلیسی حداکثر در 300 کلمه به هر یک از دو زبان با امضای مدیرمسئول.