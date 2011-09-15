به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقرزادگان صبح پنج شنبه در همایش توجیهی مدیران مدارس و مجتمع های منطقهٔ کهک که با حضور مدیران مجتمع‌ها و مدارس این بخش که در ادارهٔ آموزش و پرورش منطقهٔ کهک برگزار شد فعالیت مدیران مدارس را در سه محور امورات آموزشی، پرورشی و مالی عنوان کرد و افزود: مدیران مدارس وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید تلاش کنند تا کار مدیریت را با اعتقاد پیش برند.



وی در خصوص برنامهٔ یک‌سالهٔ آموزشی در کهک برای مدیران مجتمع‌ها و مدارس بخش کهک توضیحاتی ارائه کرد و اظهار داشت: به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید بسته‌های فرهنگی فراهم شده که ظرف مدت هفتهٔ آینده به دست مدیران خواهد رسید.



اختصاص یک ربع از ساعت آموزشی به زنگ نماز



باقری زادگان پرداختن به اقامهٔ نماز جماعت در مدارس و مجتمع‌ها در سال تحصیلی جدید را یکی از مهمم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش منطقه کهک نام برد و افزود: در سال تحصیلی جدید یک ربع از ساعت آموزشی به زنگ نماز اختصاص داده خواهد شد که باید با شکوه هر چه تمام‌تر برگزار شود.

وی در راستای اجرای این برنامه از مدیران حاضر در همایش خواست تا با تزئین و شاداب کردن نمازخانه‌‌ها به خصوص در دوره‌های ابتدایی علاقه‌دانش آموزان را برای شرکت در نماز جماعت را افزایش دهند.



وی تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در بین معلمان و دانش‌آموزان و ارسال گزارشات ماهیانه از فعالیت این شورا به ادارهٔ آموزش و پرورش منطقه‌کهک، تقویت شورای دانش آموزی و استفاده از استعداد‌ها و توانایی‌های دانش‌آموزان از جمله برنامه‌های آموزشی وتربیتی در سال تحصیلی جدید عنوان کرد.



رئیس ادارهٔ آموزش و پرورش کهک همچنین تقویت انجمن اولیاء و مربیان که در سال گذشته به صورت مجتمعی انجام می‌گرفته و امسال به صورت مدرسه‌ای مورد برسی قرار خواهد گرفت، برگزاری کلاس‌های آموزش خانواده، توجه به زنگ ورزش و اتاق تربیت بدنی در مدارس، استفاده از مشاورین در تمام مقاطع تحصیلی و اختصاص ۷۵ کتابخانه به مجتمع‌ها و مدارس کهک را از دیگر برنامه‌ها‌ی آموزش و تربیتی در سال تحصیلی جدید عنوان کرد.



رئیس ادارهٔ آموزش و پرورش کهک افزود: پرداختن به امر حجاب و عفاف در مدارس یک امری جدی است و اهمیت دادن به بحث حجاب و عفاف و الگو پذیری دانش‌آموزان در مسائل آموزشی و پرورشی می‌تواند در آینده دانش‌آموزان تا‌ثیر گذار باشد.



باقری زادگان در پایان این همایش اظهار داشت: در مسائل آموزشی و پرورشی جای کار زیادی است و همه باید تلاش خود را برای ارتقاء سطح آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان به کار بریم و قدر این موقعیتی که در آن هستیم را بدانیم.



یاد آور می‌شود: منطقهٔ کهک دارای ۴۰ مدرسه و ۵ مجتمع در روستاهای بخش است که این مجتمع‌ها هر کدام تعداد ۷ الی ۸ مدرسه را تحت نظارت و پوشش دارند.