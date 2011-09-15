تیم فوتبال شهرداری تبریز غیرقابل پیش بینی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی ظهر پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی با شهرداری تبریز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شش هفته اول بازی ها را باید برای فولاد خوزستان به دو بخش تقسیم کرد در سه بازی اول ما در نتیجه گیری خوب عمل کردیم و موفق شدیم از سه بازی هفت امتیاز دریافت کنیم.

وی افزود: در سه بازی دوم این حالت برعکس شد و ما در مقابل استقلال تهران، صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان خوب بازی کردیم ولی خوب نتیجه نگرفتیم به گونه ای که در سه بازی، ما تنها یک امتیاز به اندوخته های خود اضافه کردیم که این غیرقابل قبول است.



جلالی تصریح کرد: به همین دلیل به بازیکنان تیم گفته ام باید در کنار بازی خوب در نتیجه گیری و هم خوب عمل کنند تا بتوانیم امتیازات لازم را برای موفقیت در لیگ برتر کسب کنیم.



سرمربی فولاد خوزستان عنوان کرد: در سه بازی اخیر موقعیت و پنالتی های فراوانی از دست دادیم که در صحبت هایی که با بازیکنان داشته ام به آنها گفته ام باید قدر موقعیت های به دست آمده در طول بازی را بدانند.



جلالی در خصوص اینکه در این مدت خط دفاع فولاد بسیار آسیب پذیر بوده است، گفت: در خط دفاع ما نسبت به سال قبل تنها علی حمودی را از دست دادیم و تغییرات چندانی در ترکیب خط دفاعی صورت ندادیم ولی متاسفانه اشتباهات فردی ما در این بازی ها زیاد بوده است.



وی اضافه کرد: به علت همین اشتباهات که باعث شده ما هشت گل در شش بازی دریافت کنیم در برابر صنعت نفت آبادان از پنج نفر دفاع و دروازه بان، ما سه نفر را تغییر دادیم ولی مجددا آن چیزی که از خط دفاع انتظار داشتم برآورده نشد.



سرمربی فولاد خوزستان در خصوص حریف روز جمعه خود گفت: شهرداری تبریز در این مدت ثابت کرده یک تیم غیر قابل پیش بینی است به همین دلیل باید در برابر این تیم سنجیده بازی کنیم.



جلالی در خصوص افزایش تعداد پنالتی هایی که فولاد خوزستان در بازی های لیگ برتر از دست داده است، تصریح کرد: زدن پنالتی به مسائل تکنیکی و تاکتیکی مربوط نمی شود و مسائل روانی نیز در آن دخیل است به همین دلیل باید فرد پنالتی زن را از نظر روانی نیز آماده کرد.



وی عنوان کرد: در تمرینات اخیر روی ضربات ایستگاهی، پنالتی و شروع مجدد تمرینات فراوانی داشته ایم و انتظار داریم این مشکل به خصوص در زدن پنالتی حل شود.



بازی دو تیم فولاد خوزستان و شهرداری تبریز از سری رقابت های هفته هفتم لیگ برتر باشگاه های کشور روز جمعه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.

