مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی زمزم پیش از ظهر پنج شنبه در جمع اعضای کمیته برنامه ریزی جشنواره تئاتر استان اظهارداشت: این جشنواره، با هدف کمک به تحقق شعار جهاد افتصادی، ایجاد زمینه برای رقابت سازنده و در جهت ارتقای سطح کیفی هنر نمایش، فراهم آوردن بستری مناسب برای ارائه توانمندی ها، کشف استعداد های موجود و همچنین تشویق جوانان هنرمند استان در شهرستان فردوس برگزار خواهد شد.

وی افزود: آخرین مهلت پذیرش متون نمایشنامه توسط دبیرخانه جشنواره تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد.

زمزم ادامه داد: تنها آن دسته از گروه های استان که در فاصله زمانی آذر89 تا تا یک هفته قبل از برگزاری جشنواره نمایش خود را به اجرای عموم گذاشته اند میتوانند متقاضی حضور در جشنواره تئاتر استان باشند.

وی تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس دبیرخانه این جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردوس مراجعه و یا با تلفن 05342223775 تماس حاصل کنند.

پنجمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی 27 تا 30 مهرماه در شهرستان فردوس برگزار می شود.