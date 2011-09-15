13 گور دسته جمعی در لیبی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد طی سه هفته گذشته دست کم 13 گور دسته جمعی در مناطق مختلف لیبی کشف شده است.

بر این اساس اعضای این کمیته در 12 منطقه از لیبی گورهایی با 125 جسد و در یک گور دیگر در یک روستای کوهپایه ای در غرب این کشور گوری با 34 جسد کشف کرده اند.

"استون اندرسون" سخنگوی صلیب سرخ با اعلام این مطلب از تلاش این کمیته برای شناسایی هویت این اجساد و رساندن آنها به خانواده هایشان خبر داد.

بر این اساس هنوز هیچ مدرکی در مورد عاملان کشتار این افراد و یا رخ دادن جنایت جنگی در ارتباط با این گورهای دست جمعی به دست نیامده است.