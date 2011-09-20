جواد محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: امسال مجموعاً حدود 1800 عنوان کتاب چاپ اول به دبیرخانه جایزه ارسال یا توسط دبیرخانه شناسایی و تهیه شد و برای ارزیابیهای اولیه در اختیار داوران جایزه قرار گرفت.
وی اُفت کمی آثار این دوره از جایزه گام اول را در مقایسه با دورههای قبل تائید کرد و افزود: تعداد کتابهای اول نویسندگان که امسال در گردونه داوری جایزه قرار گرفته، نسبت به سال قبل حدود 200 عنوان کاهش یافته که این کاهش در اکثر شاخههای داوری جایزه دیده میشود.
دبیر علمی جایزه «گام اول» ادامه داد: به عنوان مثال سال گذشته، تعداد آثار در بخش «علم کلام» 139 عنواتن کتاب بود که این تعداد امسال به 40 عنوان کاهش یافته است.
محقق در عین حال گفت: البته در حوزه شعر تعداد عناوین کتابها افزایش داشته و امسال بیش از 50 مجموعه شعر مورد داوری قرار گرفته است.
وی درباره داوریهای جایزه «گام اول» نیز تاکید کرد: مرحله اول و دوم داوری در اکثر قریب به اتفاق رشتهها به پایان رسیده و مرحله نهایی بیش از نیمی از رشتهها هم انجام شده است و فکر میکنم در هفته آینده داوری همه رشتهها به اتمام برسد.
دبیر علمی جایزه «گام اول» همچنین از افزوده شدن بخش «تاریخ انقلاب اسلامی» به سه موضوع پیشین این جایزه خبر داد و در عین حال گفت: به دلیل اینکه کتابهای زیادی از نویسندگان در این بخش (تاریخ انقلاب اسلامی) به دستمان نرسید، داوران نتوانستند به انتخابی برسند.
به گفته وی، در حالی که گفته میشد این جایزه در دوره پنجم به استان گلستان و شهر گرگان سفر میکند، نیمه اول آبان در استان کردستان برگزار خواهد شد.
داوری مرحله نهایی پنجمین دوره جایزه گام اول از هفته آینده آغاز میشود. پیش از این اسامی آثار راهیافته به مرحله نهایی داوریها از سوی دبیر خانه این جایزه اعلام شده است.
جایزه «گام اول» که ویژه نویسندگان نوقلم است، از سال 1385 و با حمایت مالی موسسه خانه کتاب راهاندازی شد. در این جایزه، آثاری که در سال قبل به عنوان نخستین کتاب نویسندگان در حوزههای مرتبط منتشر شدهاند، ارزیابی میشوند. هیچگونه محدودیت سنی برای این جایزه وجود ندارد و تنها شرط شرکت یک اثر در آن این است که نخستین کتاب پدیدآورندهاش باشد.
چهارمین دوره جایزه گام اول، سال گذشته در کرمان برگزار شد.
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