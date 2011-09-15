ارسال 400 اثر به پنجمین جشنواره شعر بسیج قم

روح الله گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان یافتن داوری پنجمین جشنواره شعر بسیج و پایداری استان قم اظهار داشت: در این دوره 400 اثر از 100 نفر از شاعران استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که آثار در سه مرحله و توسط سه داور مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به نحوه داوری آثار در این دوره تصریح کرد: آثار در سه رده سنی 12 تا 18 سال، 18 تا 35 سال و 35 سال به بالا مورد داوری قرار گرفت که در پایان در هر رده 3 نفر و در مجموع 9 نفر برگزیده شدند.
گائینی با بیان این که یک نفر نیز در بخش ویژه شایسته تقدیر شد، افزود: این اثر مربوط به یکی از شاعران استان بود که در آن 40 حدیث از پیامبر اسلام(ص) به صورت شعر برگردانده شده بود.
وی در ادامه یادآور شد: این آثار در محورهای موضوعی بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقلاب، بیداری اسلامی، جهاد اقتصادی، مضامین آئینی و اجتماعی، کنگره حضرت زینب(س) و جنگ نرم بوده است.
رشد سه برابری تعداد آثار ارسالی
دبیر پنجمین جشنواره شعر بسیج و پایداری استان قم در ادامه با اشاره به این که آثار رسیده به این دوره از جشنواره از نظر تعداد و کیفیت رشد خوبی داشته است، اظهار داشت: تعداد آثار ارسالی این دوره نزدیک به سه برابر شده است.
کسب 4 رتبه برتر از قم در جشنواره کشوری شعر بسیج
وی افزود: از نظر کیفی نیز این آثار رشد چشم گیری داشته است و در حالی که سال های گذشته آثار در جشنواره سراسری شعر بسیج نتوانستند حائز رتبه شوند امسال در این جشنواره 4 مقام برتر را کسب کردند.
گائینی یادآور شد: پنجمین جشنواره سراسری شعر بسیج و پایداری امسال در شهر زاهدان برگزار خواهد شد که در آن از 4 اثر برتر استان قم نیز تقدیر می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی این دوره از جشنواره استانی شعر بسیج اشاره کرد و گفت: امسال ارسال آثار در زبانهای مختلف فارسی، ترکی و عربی آزاد بود که ما علاوه بر زبان فارسی آثاری را به زبان ترکی نیز داشتیم.
اختتامیه جشنواره شعر بسیج استان قم در 27 شهریورماه
دبیر پنجمین جشنواره شعر بسیج و پایداری استان قم در پایان اظهار داشت: اختتامیه پنجمین جشنواره استانی شعر بسیج و پایداری در استان قم روز یکشنبه 27 شهریورماه همزمان با روز بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی برگزار خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر پنجمین جشنواره شعر بسیج و پایداری استان قم از ارسال 400 اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.
روح الله گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان یافتن داوری پنجمین جشنواره شعر بسیج و پایداری استان قم اظهار داشت: در این دوره 400 اثر از 100 نفر از شاعران استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که آثار در سه مرحله و توسط سه داور مورد ارزیابی قرار گرفت.
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