ارسال 400 اثر به پنجمین جشنواره شعر بسیج قم

روح الله گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان یافتن داوری پنجمین جشنواره شعر بسیج و پایداری استان قم اظهار داشت: در این دوره 400 اثر از 100 نفر از شاعران استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که آثار در سه مرحله و توسط سه داور مورد ارزیابی قرار گرفت.



وی با اشاره به نحوه داوری آثار در این دوره تصریح کرد: آثار در سه رده سنی 12 تا 18 سال، 18 تا 35 سال و 35 سال به بالا مورد داوری قرار گرفت که در پایان در هر رده 3 نفر و در مجموع 9 نفر برگزیده شدند.



گائینی با بیان این که یک نفر نیز در بخش ویژه شایسته تقدیر شد، افزود: این اثر مربوط به یکی از شاعران استان بود که در آن 40 حدیث از پیامبر اسلام(ص) به صورت شعر برگردانده شده بود.



وی در ادامه یادآور شد: این آثار در محورهای موضوعی بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقلاب، بیداری اسلامی، جهاد اقتصادی، مضامین آئینی و اجتماعی، کنگره حضرت زینب(س) و جنگ نرم بوده است.



رشد سه برابری تعداد آثار ارسالی



دبیر پنجمین جشنواره شعر بسیج و پایداری استان قم در ادامه با اشاره به این که آثار رسیده به این دوره از جشنواره از نظر تعداد و کیفیت رشد خوبی داشته است، اظهار داشت: تعداد آثار ارسالی این دوره نزدیک به سه برابر شده است.



کسب 4 رتبه برتر از قم در جشنواره کشوری شعر بسیج



وی افزود: از نظر کیفی نیز این آثار رشد چشم گیری داشته است و در حالی که سال های گذشته آثار در جشنواره سراسری شعر بسیج نتوانستند حائز رتبه شوند امسال در این جشنواره 4 مقام برتر را کسب کردند.



گائینی یادآور شد: پنجمین جشنواره سراسری شعر بسیج و پایداری امسال در شهر زاهدان برگزار خواهد شد که در آن از 4 اثر برتر استان قم نیز تقدیر می شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی این دوره از جشنواره استانی شعر بسیج اشاره کرد و گفت: امسال ارسال آثار در زبان‌های مختلف فارسی، ترکی و عربی آزاد بود که ما علاوه بر زبان فارسی آثاری را به زبان ترکی نیز داشتیم.



اختتامیه جشنواره شعر بسیج استان قم در 27 شهریورماه



دبیر پنجمین جشنواره شعر بسیج و پایداری استان قم در پایان اظهار داشت: اختتامیه پنجمین جشنواره استانی شعر بسیج و پایداری در استان قم روز یکشنبه 27 شهریورماه همزمان با روز بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی برگزار خواهد شد.

