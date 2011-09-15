پنج میلیارد ریال تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکونی تنگستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرزانه بعد از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولین شهرستان تنگستان اظهارداشت: متقاضیان می توانند برای دریافت این تسهیلات به بانک های عامل مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 18 طرح هادی در تنگستان در حال اجراست، گفت: 12 میلیارد ریال برای اجرای این طرح ها هزینه می شود .

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر درباره برنامه های داخلی این اداره گفت: با تلاش های صورت گرفته در چهار شهرستان ساختمان اداری احداث و بیش از 80 درصد ماشین آلات نیز خریداری و نوسازی شده است .

امام جمعه اهرم نیز طرح هادی را از طرح های موفق بنیاد مسکن عنوان کرد و گفت: توسعه روستاها موجب جلوگیری از مهاجرت روستاییان می شود.

حجت الاسلام عیسی راستگو اضافه کرد: توسعه و عمران روستاها ضمن اینکه سبب خدمات رسانی بیشتر و بهتر به این قشر می شود.