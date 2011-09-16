جشنواره تئاتر "پسامهر" در شهر فسا برگزار شد

امینی درباره نحوه برگزاری جشنواره تئاتر "پسامهر" به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره که یازدهمین دوره آن برگزار شد از جشنواره‌های تئاتری با قدمت است که از دل آن هنرمندان و آثار قابل قبولی به جامعه تئاتری معرفی شده‌اند. در این دوره از جشنواره "پسامهر" 10 اثر نمایشی از شهرهای فسا، خرمدید، نیریز و شیراز حضور داشتند.



وی ادامه داد: سیدیونس آبسالان، علی نیکومنش و بنده کار داوری آثار شرکت کننده در یازدهمین جشنواره تئاتر "پسامهر" را بر عهده داشتیم. این جشنواره با حمایت اداره‌کل ارشاد شهر فسا و استان فارس همچنین فرمانداری فسا برگزار شد.



رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی در خصوص کیفیت آثار شرکت کننده در جشنواره یادآور شد: نقاط قوت خوبی در کارگردانی، بازیگری و نمایشنامه‌های آثاری که دیدم وجود داشت. با توجه به بضاعت موجود در شهرستان فسا آثار خوب و با کیفیتی از طرف هنرمندان این شهر تولید و اجرا می‌شوند.