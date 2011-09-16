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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

با حضور رحمت امینی/

جشنواره تئاتر "پسامهر" در شهر فسا برگزار شد

جشنواره تئاتر "پسامهر" در شهر فسا برگزار شد

یازدهمین دوره جشنواره تئاتر "پسامهر" در شهر فسا از استان فارس با حضور رحمت امینی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره 23 تا 25 شهریورماه برگزار شد.

امینی درباره نحوه برگزاری جشنواره تئاتر "پسامهر" به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره که یازدهمین دوره آن برگزار شد از جشنواره‌های تئاتری با قدمت است که از دل آن هنرمندان و آثار قابل قبولی به جامعه تئاتری معرفی شده‌اند. در این دوره از جشنواره "پسامهر" 10 اثر نمایشی از شهرهای فسا، خرمدید، نیریز و شیراز حضور داشتند.

وی ادامه داد: سیدیونس آبسالان، علی نیکومنش و بنده کار داوری آثار شرکت کننده در یازدهمین جشنواره تئاتر "پسامهر" را بر عهده داشتیم. این جشنواره با حمایت اداره‌کل ارشاد شهر فسا و استان فارس  همچنین فرمانداری فسا برگزار شد.

رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی در خصوص کیفیت آثار شرکت کننده در جشنواره یادآور شد: نقاط قوت خوبی در کارگردانی، بازیگری و نمایشنامه‌های آثاری که دیدم وجود داشت. با توجه به بضاعت موجود در شهرستان فسا آثار خوب و با کیفیتی از طرف هنرمندان این شهر تولید و اجرا می‌شوند.

کد مطلب 1408597

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