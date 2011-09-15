محمدرضا باقری زادگان درگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری کلاس‌های نهضت سواد آموزی در این منطقه عنوان کرد: ۲۰۰ نفر از اهالی بخش کهک در کلاس‌های نهضت سواد آموزی که برگزار خواهد شد شرکت می‌کنند.



رئیس ادارهٔ آموزش و پرورش منطقهٔ کهک با بیان اینکه سواد آموزی یکی از مهم‌ترین مسائل آموزشی و پرورشی این منطقه محسوب می‌شود و توانایی خواندن و نوشتن مردم بی‌سواد منطقه کهک یکی از عوامل پیشرفت و توسعه در این منطقه به شمار می‌رود افزود: ارتقاء سطح فرهنگ دینی و اسلامی مردم یکی از محورهای نهضت سواد آموزی است و بر همین اساس فعالیت نهضت سواد آموزی در این منطقه از اواخر سال ۸۹ آغاز شده است.



وی هدف از برگزاری کلاس‌های نهضت سواد آموزی در منطقهٔ کهک را اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر به صفر رساندن بی‌سوادی در گروه سنی ۴۹-۱۰ سال عنوان کرد و افزود: کلاس‌های نهضت در این منطقه در دو مقطع مقدماتی و تکمیلی برگزار می‌شود و پایان این دوره‌ها به عوامل متعددی از جمله توان جذب سواد آموز، همکاری دهیاری-های روستا‌ها و مدیریت بهینه منابع و امکانات بستگی دارد.



باقری زادگان درپایان عنوان کرد: کلاس‌های نهضت سواد آموزی در ۷ روستای صرم، خورآباد، ونارچ، ورجان، سیرو، قباد بزن، کرمجگان و شهر کهک، در ۱۰ کلاس خواهران و ۲ کلاس براداران در روستاهای منطقهٔ کهک و ۲ کلاس خواهران در شهر کهک برگزار می‌شود که امیدواریم با برگزاری این کلاس‌ها بی‌سوادی در این منطقه ریشه کن شود.