کشاورزان با استفاده از علفهای هرز "کود ورموکومپوس" تولید کنند

محمدعلی نوروز زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید کودهای ارگانیک توسط کشاورزان استان تهران از اهمیت بالایی برخوردار است که کشاورزان می توانند دراین راستا، با استفاده از علفهای هرز موجود در عرصه‌ های باغی و میوه‌های پای درخت، به تولید کود ورموکومپوس اقدام کنند.

وی عنوان کرد: استفاده از این امکان، دفع آفات و رفع بیماری محصولات باغی و زراعی را که نتیجه استفاده از مواد شیمیایی است، به حداقل می رساند.

این مسئول با تأکید بر لزوم افزایش سطح آگاهی کشاورزان در زمینه های مختلف افزود: توسعه امور کشاورزی بیش از هر موضوعی، افزایش سطح آگاهی کشاورزان را می طلبد که این قشر باید با دانش خود برای خودکفایی تمام محصولات در استان تهران تلاش کنند.