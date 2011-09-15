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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

نوروز زاده در گفتگو با مهر:

کشاورزان با استفاده از علفهای هرز "کود ورموکومپوس" تولید کنند

کشاورزان با استفاده از علفهای هرز "کود ورموکومپوس" تولید کنند

تهران – خبرگزاری مهر: مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: کشاورزان می توانند با استفاده از علفهای هرز، کود ورموکومپوس تولید کنند.

محمدعلی نوروز زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید کودهای ارگانیک توسط کشاورزان استان تهران از اهمیت بالایی برخوردار است که کشاورزان می توانند دراین راستا، با استفاده از علفهای هرز موجود در عرصه‌ های باغی و میوه‌های پای درخت، به تولید کود ورموکومپوس اقدام کنند.

وی عنوان کرد: استفاده از این امکان، دفع آفات و رفع بیماری محصولات باغی و زراعی را که نتیجه استفاده از مواد شیمیایی است، به حداقل می رساند.

این مسئول با تأکید بر لزوم افزایش سطح آگاهی کشاورزان در زمینه های مختلف افزود: توسعه امور کشاورزی بیش از هر موضوعی، افزایش سطح آگاهی کشاورزان را می طلبد که این قشر باید با دانش خود برای خودکفایی تمام محصولات در استان تهران تلاش کنند.

کد مطلب 1408603

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