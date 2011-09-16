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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

عوض زاده:

500 نفر جهت شرکت در جشنواره ملی مشاعره رضوی ثبت نام کرده اند

500 نفر جهت شرکت در جشنواره ملی مشاعره رضوی ثبت نام کرده اند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه جشنواره ملی مشاعره رضوی گفت: 500 نفر برای شرکت در جشنواره ملی مشاعره رضوی ثبت نام کرده اند و اکنون جشنواره در مرحله داوری مقدماتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، زینب عوض زاده بعد ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همزمان با دهه کرامت 13مهر ماه مرحله نیمه نهایی جشنواره با حضور 80 نفر برگزار می شود.

وی افزود: 14 مهر نیز 35 نفری که در این بخش بیشترین امتیاز را آورده اند برای انتخاب هشت برگزیده نهایی با هم رقابت می کنند.

مسئول دبیرخانه جشنواره ملی مشاعره رضوی اضافه کرد:  سه نفر از برگزیدگان این مرحله به غیر از دریافت تندیس و جایزه نقدی به مشهد مقدس اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه پارسال بیش از 400 نفر در جشنواره ملی مشاعره رضوی شرکت کردند، گفت: بوشهر قطب مشاعره رضوی، شعار دبیرخانه جشنواره ملی مشاعره رضوی است.

عوض زاده با اشاره به این که امسال هم مانند پارسال جشنواره مشاعره رضوی ویژه دانش آموزان استان برگزار خواهد شد، گفت: 350 دانش آموز دوره راهنمایی و دبیرستان برای شرکت در جشنواره نام نویسی کرده اند که 60 نفر آن ها به مرحله استانی راه یافته اند و نهم مهر در مرحله نهایی این رقابت فرهنگی شرکت می کنند.

کد مطلب 1408615

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