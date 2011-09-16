500 نفر جهت شرکت در جشنواره ملی مشاعره رضوی ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، زینب عوض زاده بعد ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همزمان با دهه کرامت 13مهر ماه مرحله نیمه نهایی جشنواره با حضور 80 نفر برگزار می شود.

وی افزود: 14 مهر نیز 35 نفری که در این بخش بیشترین امتیاز را آورده اند برای انتخاب هشت برگزیده نهایی با هم رقابت می کنند .

مسئول دبیرخانه جشنواره ملی مشاعره رضوی اضافه کرد: سه نفر از برگزیدگان این مرحله به غیر از دریافت تندیس و جایزه نقدی به مشهد مقدس اعزام می شوند .

وی با بیان اینکه پارسال بیش از 400 نفر در جشنواره ملی مشاعره رضوی شرکت کردند، گفت: بوشهر قطب مشاعره رضوی، شعار دبیرخانه جشنواره ملی مشاعره رضوی است .

عوض زاده با اشاره به این که امسال هم مانند پارسال جشنواره مشاعره رضوی ویژه دانش آموزان استان برگزار خواهد شد، گفت: 350 دانش آموز دوره راهنمایی و دبیرستان برای شرکت در جشنواره نام نویسی کرده اند که 60 نفر آن ها به مرحله استانی راه یافته اند و نهم مهر در مرحله نهایی این رقابت فرهنگی شرکت می کنند.