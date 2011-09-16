  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

125 برنامه متنوع همزمان با هفته دفاع مقدس در دیر برگزار می شود

125 برنامه متنوع همزمان با هفته دفاع مقدس در دیر برگزار می شود

دیر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه شهرستان دیر گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس 125 برنامه متنوع فرهنگی و ورزشی در این شهرستان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسن فخرایی عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهارداشت: غبارروبی گلزار شهدا، رژه، برگزاری همایش های مختلف و مسابقات فرهنگی ورزشی از جمله این برنامه هاست.

وی افزود: در راستای گرامیداشت این هفته رژه نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجی، گردان ‌های عاشورا و الزهرا(س) و اجرای حرکت رزمی، رژه موتور سواران و دایر کردن ایستگاه‌های صلواتی در سطح شهرستان برگزار می ‌شود.

وی، شب شعر دفاع مقدس، نواختن زنگ انقلاب و پیروزی در مدارس، تبیین سربازی و تقدیرازسربازان نمونه و فعال و همایش حلقه‌های طرح صالحین را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان عنوان کرد.

محمد فخرایی معاون فرماندار دیر نیز بر مشارکت مردم در این برنامه ها تاکید کرد، گفت: گرامیداشت و ارج نهادن به هفته دفاع مقدس، ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و امام شهداست.

کد مطلب 1408617

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها