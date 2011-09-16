125 برنامه متنوع همزمان با هفته دفاع مقدس در دیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسن فخرایی عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهارداشت: غبارروبی گلزار شهدا، رژه، برگزاری همایش های مختلف و مسابقات فرهنگی ورزشی از جمله این برنامه هاست .

وی افزود: در راستای گرامیداشت این هفته رژه نیروهای نظامی، انتظامی، بسیجی، گردان ‌های عاشورا و الزهرا(س) و اجرای حرکت رزمی، رژه موتور سواران و دایر کردن ایستگاه‌های صلواتی در سطح شهرستان برگزار می ‌شود .

وی، شب شعر دفاع مقدس، نواختن زنگ انقلاب و پیروزی در مدارس، تبیین سربازی و تقدیرازسربازان نمونه و فعال و همایش حلقه‌های طرح صالحین را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان عنوان کرد .

محمد فخرایی معاون فرماندار دیر نیز بر مشارکت مردم در این برنامه ها تاکید کرد، گفت: گرامیداشت و ارج نهادن به هفته دفاع مقدس، ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و امام شهداست.