بزرگترین سینمای بوشهر تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی میگلی نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از حوزه هنری بوشهر اظهارداشت: تعطیلی سینما بهمن بوشهر به سود جامعه نیست و باید زمینه ای را فراهم کرد متولیان فرهنگ بدون دغدغه فعالیت کنند.

وی تاکید کرد: با جدیت این مسئله را دنبال خواهم کرد و نباید در روزی که ما باید فرهنگ را گسترش دهیم از ترویج آن جلوگیری کنیم .

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: حوزه هنری یکی از نهادهایی که در این چند سال اخیر با فعالیت های برنامه ریزی شده و مدون توانسته تاثیر به سزایی در جامعه داشته باشد و در این چند سال تحولات فرهنگی و هنری چشمگیری را از این حوزه مشاهده کرده ایم.