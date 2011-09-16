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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

میگلی نژاد:

بزرگترین سینمای بوشهر تعطیل شد

بزرگترین سینمای بوشهر تعطیل شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: تعطیلی سینما بهمن بوشهر به عنوان بزرگترین سینمای استان در روز سینما به علت بدهی و قطع برق باعث تاسف است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی میگلی نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از حوزه هنری بوشهر اظهارداشت: تعطیلی سینما بهمن بوشهر به سود جامعه نیست و باید زمینه ای را فراهم کرد متولیان فرهنگ بدون دغدغه فعالیت کنند.

وی تاکید کرد: با جدیت این مسئله را دنبال خواهم کرد و نباید در روزی که ما باید فرهنگ را گسترش دهیم از ترویج آن جلوگیری کنیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: حوزه هنری یکی از نهادهایی که در این چند سال اخیر با فعالیت های برنامه ریزی شده و مدون توانسته تاثیر به سزایی در جامعه داشته باشد و در این چند سال تحولات فرهنگی و هنری چشمگیری را از این حوزه مشاهده کرده ایم.

میگلی نژاد افزود: هنرمندان اگر حمایت شوند به طور قطع تاثیر آن را در جامعه خواهیم دید و یک اثر هنری می تواند به مراتب تاثیرگذارتر باشد.

کد مطلب 1408618

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