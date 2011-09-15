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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

یزدیخواه در گفتگو با مهر:

شهر تهران هدف دشمن در جنگ نرم است

شهر تهران هدف دشمن در جنگ نرم است

تهران – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: شهر تهران هدف دشمن در جنگ نرم است.

سیدعلی یزدیخواه با اشاره به مسائل مطرح شده در گردهمایی معاونان، کارشناس مسئولان و کارشناسان حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیتهای بی بدیلی در شهر تهران وجود دارد و همین امر باعث انتخاب دشمن به عنوان هدف جنگ نرم شده که به طبع انتظارات از حوزه آموزش و پرورش فراتر می شود.

وی گفت: این مسائل می طلبد تا در حوزه پرورشی،‌ ورزش، نماز، تشکلها،‌ بسیج، راهیان نور، طرح هجرت 3 و ...، تلاش و همت بیشتری برای حفظ دانش آموزان لحاظ کرد.

این مسئول ادامه داد: یکی از نیازمندیهای امروز کشور به خصوص در شهر تهران، بحث شادابی و ورزش است که در شهر تهران نیز همچون مناطق دیگر طرح وزارتی سباح انجام شد.

وی بیان کرد: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران مجری طرحها و سیاستهای وزارت متبوع است و به دنبال اجرایی کردن برنامه ها کلان و سیاست هاست و برای تحقق اهداف خود همکاری مجدانه مسئولان حوزه های پرورشی و تربیت بدنی را می طلبد.

کد مطلب 1408630

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