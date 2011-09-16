به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا دهناد در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان قم، با اشاره به فرصت‌های و نیازهای سرمایه‌گذاری در استان قم، تاکید کرد: لازم است تا این فرصت ها و نیازها مستندسازی و به سرمایه گذاران معرفی شود.



وی در ادامه یادآور شد: خوشبختانه با همکاری مدیران استانی و اصلاح فرایندها و همچنین تشکیل مستمر جلسات مرتبط با سرمایه گذاری شاهد سرعت کار و اقبال سرمایه گذاران به استان قم هستیم.



معاون برنامه ریزی استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش رشد سرمایه‌گذاری در استان قم، اظهار داشت: بزودی بسته کامل فرصت های سرمایه گذاری استان قم منتشر خواهد شد.



بر پایه این گزارش، در این جلسه 12 طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های گردشگری، صنعتی و کشاورزی مورد تصویب ستاد سرمایه گذاری استان قرار گرفت.



