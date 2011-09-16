به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا دهناد در جلسه ستاد سرمایهگذاری استان قم، با اشاره به فرصتهای و نیازهای سرمایهگذاری در استان قم، تاکید کرد: لازم است تا این فرصت ها و نیازها مستندسازی و به سرمایه گذاران معرفی شود.
وی در ادامه یادآور شد: خوشبختانه با همکاری مدیران استانی و اصلاح فرایندها و همچنین تشکیل مستمر جلسات مرتبط با سرمایه گذاری شاهد سرعت کار و اقبال سرمایه گذاران به استان قم هستیم.
معاون برنامه ریزی استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش رشد سرمایهگذاری در استان قم، اظهار داشت: بزودی بسته کامل فرصت های سرمایه گذاری استان قم منتشر خواهد شد.
بر پایه این گزارش، در این جلسه 12 طرح سرمایهگذاری در بخشهای گردشگری، صنعتی و کشاورزی مورد تصویب ستاد سرمایه گذاری استان قرار گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار قم از انتشار بسته کامل فرصتهای سرمایه گذاری استان قم در آیندهای نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا دهناد در جلسه ستاد سرمایهگذاری استان قم، با اشاره به فرصتهای و نیازهای سرمایهگذاری در استان قم، تاکید کرد: لازم است تا این فرصت ها و نیازها مستندسازی و به سرمایه گذاران معرفی شود.
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