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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احتمال تغییر رئیس دانشگاه اصفهان/ دلایل تغییر و واکنش وزارت علوم

احتمال تغییر رئیس دانشگاه اصفهان/ دلایل تغییر و واکنش وزارت علوم

رئیس دانشگاه اصفهان از تغییر ریاست این دانشگاه خبر داد و گفت: احتمال دارد در آینده ای نزدیک رئیس دانشگاه اصفهان با حکم وزیر علوم تغییر کند.

محمد حسین رامشت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، درباره تغییر ریاست دانشگاه اصفهان، تاکید کرد: این حق وزیر علوم است که هر موقع خواست رئیس یک دانشگاه را تغییر دهد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره علت این تغییر گفت: این تغییر هر گزینه ای حتی ناراضی بودن برخی از رئیس دانشگاه اصفهان می تواند باشد وزیر علوم در برابر اتفاقاتی که در دانشگاهها می افتد و در قبال مجلس مسئول است و این اختیار را دارد که رئیس دانشگاه را به هر دلیلی، عوض کند.

رئیس دانشگاه اصفهان، درباره گزینه جدید ریاست جدید این دانشگاه با بیان این جمله که " هنوز چیزی را اعلام نکرده اند" بی اطلاعی خود را اعلام کرد.

سخنان رئیس دانشگاه اصفهان در حالی مطرح شد که حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز بی اطلاعی از جریان تغییر رئیس دانشگاه اصفهان، تاکید کرد: من نمی دانم، تاکنون چیزی رسماً اعلام نشده است و این تصمیمات را معمولاً وزیر علوم می گیرد.

وی گفت: تا زمانی که تصمیمی گرفته و مراسم تودیع و معارفه ای برگزار نشود، تمام حرفها شایعه است.

کد مطلب 1408636

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