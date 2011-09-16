احتمال تغییر رئیس دانشگاه اصفهان/ دلایل تغییر و واکنش وزارت علوم

محمد حسین رامشت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، درباره تغییر ریاست دانشگاه اصفهان، تاکید کرد: این حق وزیر علوم است که هر موقع خواست رئیس یک دانشگاه را تغییر دهد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره علت این تغییر گفت: این تغییر هر گزینه ای حتی ناراضی بودن برخی از رئیس دانشگاه اصفهان می تواند باشد وزیر علوم در برابر اتفاقاتی که در دانشگاهها می افتد و در قبال مجلس مسئول است و این اختیار را دارد که رئیس دانشگاه را به هر دلیلی، عوض کند.

رئیس دانشگاه اصفهان، درباره گزینه جدید ریاست جدید این دانشگاه با بیان این جمله که " هنوز چیزی را اعلام نکرده اند" بی اطلاعی خود را اعلام کرد.

سخنان رئیس دانشگاه اصفهان در حالی مطرح شد که حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز بی اطلاعی از جریان تغییر رئیس دانشگاه اصفهان، تاکید کرد: من نمی دانم، تاکنون چیزی رسماً اعلام نشده است و این تصمیمات را معمولاً وزیر علوم می گیرد.

وی گفت: تا زمانی که تصمیمی گرفته و مراسم تودیع و معارفه ای برگزار نشود، تمام حرفها شایعه است.