اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان قم را تیمهای میلادی و پردیس برگزار میکنند.
در حالی که فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان قم با شرکت هشت تیم به شکل دورهای برگزار میشود و تیمهای شرکت کننده در این مسابقات برای کسب سهمیه حضور در رقابتهای لیگ دسته سوم جام آزادگان رقابت میکنند، امروز آخرین بازی هفته نخست برگزار میشود.
در حالی که سه بازی دیگر روزهای قبل به انجام رسید، تیمهای فوتبال میلادی و پردیس دو تیم از مدعیان کسب عنوان قهرمانی در آخرین دیدار هفته نخست لیگ برتر فوتبال قم در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم مقابل یکدیگر صف آرایی میکنند.
در سه دیدار برگزار شده از هفته نخست لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان قم تیمهای اتحاد شادقلی، ارم ساز و پناه آفرین مدافع قهرمانی دو فصل گذشته این مسابقات با کسب برتری برابر حریفان موفق به کسب سه امتیاز بازیهای خود شدند.
صبا در تعقیب مدعیان لیگ برتر فوتسال
بازیکن تیم فوتسال صبای قم گفت: ما روند رو به رشد خود را در پیش گرفتهایم و در دیدار امشب نیز فقط برای کسب سه امتیاز بازی میکنیم.
محمد کرمانی با اشاره به حساسیتهای دیدار امروز تیمش با شهرداری ساوه در خارج از خانه، اظهار داشت: تیم ما در این دیدار بهترین بازی خود را ارائه خواهد کرد و میتواند با شایستگی پیروزی در دیدار قبلی را تکرار کند.
وی ادامه داد: ما حتی بهتر از سه دیدار قبلی مقابل تیمهای فوتسال پرسپولیس تهران، میثا قتهران و فیروز صفه اصفهان بازی خواهیم کرد زیرا بازی به بازی، بچههای تیم ما هماهنگتر میشوند و این هماهنگی را در دیدار با میثاق تهران نیز به نمایش گذاشتیم.
کرمانی اضافه کرد: در این بازی با شناخت خوبی که تماشای فیلم بازیهای قبل تیم فوتسال شهرداری به دست آوردهایم، میدانیم که در زمین مسابقه چه میخواهیم و در نهایت با توجه به زحمات زیادی که در تمرینات قبل از بازی متحمل شدهایم به دنبال پیروزی هستیم.
بازی کردن فوتسالیست قمی مقابل صبا در دیدار امروز
فوتسالیست قمی و عضو سابق تیم صبا که با جدایی رسمی از این تیم برای حضور در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال به شهرداری ساوه پیوست امروز مقابل تیم سابق خود بازی خواهد کرد.
این بازیکن سعید قاسمی، بازیکن سابق تیمهای فوتسال ارم کیش، تربیت بدنی و کیش ایر قم است که با جدایی رسمی از تیم فوتسال صبای قم برای بازی در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور به تیم فوتسال شهرداری ساوه پیوسته است.
شهرداری ساوه به اتفاق میثاق تهران امسال دو تیم تازه وارد از رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور به لیگ برتر به شمار میرود که با مربیگری رضا عقابی، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران در لیگ برتر حضور یافته است.
بدین ترتیب سعید قاسمی، بازیکن قمی فوتسال کشورمان که سابقه عضویت در تیمهای ملی فوتسال جوانان و امید کشورمان را دارد و مقعطی نیز به تیم ملی فوتسال بزرگسالان نیز دعوت شده است، در لیگ سیزدهم با پیراهن شماره ۲۱ تیم شهرداری ساوه مقابل حریفان از جمله همشهریهای خود در تیم فوتسال صبای قم به میدان خواهد رفت.
قاسمی از امیدهای آیندهدار فوتسال کشورمان است که درخشش وی در فوتسال کشور و استان قم همزمان با مطرح شدن ستاره سالهای اخیر فوتسال کشورمان یعنی علی اصغر حسنزاده (عضو فعلی تیم ماهان اصفهان) در تیم سابق ارم کیش قم آغاز شد.
قم - خبرگزاری مهر: مصاف پردیس و میلادی در آخرین دیدار هفته نخست لیگ برتر فوتبال قم، صبا در تعقیب مدعیان لیگ برتر فوتسال و بازی کردن فوتسالیست قمی مقابل صبا در دیدار امروز عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته نخست از فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان قم را تیمهای میلادی و پردیس برگزار میکنند.
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