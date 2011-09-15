کسب مقام دوم کشوری توسط تیم علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی مرد استان البرز در خراسان رضوی به مقام دوم کشوری این رقابتها دست یافت.

تیم استان البرز با هشت نفر از برترین همکاران استان در چهار رده سنی شرکت کرد که آقایان مصیب زاده وعرب در دو رده سنی به مقام اول کشور دست یافتند.

همچنین به دنبال انجام رقابتها جعفری نیز در رده سنی آخر به مقام چهارم دست یافته است.



برگزاری نشست کشوری کارشناسان مسئول سلامت مدارس کشور



اولین نشست کشوری کارشناسان مسئول سلامت مدارس کشور به میزبانی استان البرز و به دنبال هماهنگی های به عمل آمده با آموزش و پرورش این استان برگزار شد.

این نشست در مجموعه هتل گاجره با حضور مسئولان ذیربط از جمله حلیمی مدیرکل آموزش پرورش استان البرز و مطلق مدیرکل دفتر سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت برگزار شد.

اردلان رئیس اداره نوجوانان، جوانان ومدارس وزارت بهداشت از دیگر شرکت کنندگان در نشست کشوری کارشناسان مسئول سلامت مدارس کشور بود.



در این نشست، مسائل مربوط به امر سلامت در مدارس کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.