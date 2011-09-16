بزرگداشت هفته پیوند و انتخابات انجمن اولیا و مربیان برای اولین بار در البرز

رضا پیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور برنامه ریزی فعالیتهای انجمن اولیا ومربیان به ویژه برنامه های هفته پیوند وبرگزاری انتخابات انجمن اولیا ومربیان، جلسه ای برگزار شده است.

رئیس گروه انجمن اولیا ومربیان آموزش و پرورش استان البرز بیان کرد: در این زمینه، جلسه کارشناسان انجمن اولیا ومربیان مناطق تابعه اداره کل آموزش وپرورش استان البرز در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

وی عنوان کرد: در جلسه یادشده در خصوص موضوعات مختلف از جمله جمع بندی نتایج جشنواره تجارب و نوآوریهای انجمن اولیا ومربیان و برنامه ریزی برای بزرگداشت هفته پیوند، بحث و بررسی های لازم انجام شد.

این مسئول افزود: جمع بندی و ارزیابی از فعالیتهای شورای انجمن اولیا ومربیان مناطق، برگزاری انتخابات انجمن اولیا ومربیان و برنامه ریزی و تبادل نظر در خصوص سرویس مدارس وامور جاری انجمن اولیا ومربیان نیز مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

تلاش می شود که برنامه ها با اجرای برنامه های متنوع همراه باشد

پیری ادامه داد: با توجه به برگزاری برنامه های یادشده در البرز برای اولین بار، تلاش خواهیم کرد که این برنامه ها با اجرای برنامه های بسیار متنوع و همراه با دعوت از مسئولانی استان برگزار شود .

این مسئول یادآور شد: در سال تحصیلی 91-90 مراسم انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس در نیمه اول مهرماه و برنامه های هفته پیوند درهفته آخر مهر ماه(24 تا 30مهرماه) برگزار می شود.

رئیس گروه انجمن اولیا ومربیان آموزش و پرورش البرز اضافه کرد: طبق برنامه ریزی ها برنامه ها در این زمینه کاملا به صورت جدا برگزار خواهد شد.