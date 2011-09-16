ممنوعیت توقف خودرو و سد معبر تا شعاع 2.5کیلومتری ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیمی با اشاره به بازی تیمهای استقلال و پیروزی گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همانند سالهای گذشته با برنامه ریزی منسجم، تمهیدات و تسهیلات ترافیکی را برای این روز در نظر گرفته است.

وی از استقرار ماموران پلیس راهور از ساعت 4 صبح روز جمعه (25 شهریور ماه) در خیابانهای اطراف منتهی به ورزشگاه آزادی خبرداد و اعلام کرد: از هر گونه توقف در خیابان های اطراف استادیوم تا پایان مسابقه جلوگیری می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تاکید کرد: به منظور سهولت در خروج تماشاچیان از ورزشگاه آزادی، پلیس اجازه هرگونه توقف غیرمجاز و سد معبر تا شعاع 5/2 کیلومتری ورزشگاه را نخواهد داد.

سردار رحیمی افزود: به منظور سهولت رفت و آمد، تماشاچیان می توانند از خیابان های آزادی، تهرانسر، جناح و نیز بزرگراه های کرج، همت و شهید ستاری و اتوبان شیخ فضل الله نوری برای برای تردد به ورزشگاه آزادی استفاده کنند.

وی با اشاره به حجم ترافیک خودروها در روز مسابقه گفت: با همکاری شرکت اتوبوس رانی، چندین دستگاه اتوبوس توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برای ایاب و ذهاب تماشاچیان تهرانی و شهرستان کرج پیش بینی شده است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تماشاگران خواست در این روز سعی کنند با اتوبوس و مترو به ورزشگاه مراجعه کنند تا در موقع خروج با ازدحام و ترافیک مواجه نشوند.

سردار رحیمی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از ازدحام پارک خودرو در اطراف ورزشگاه آزادی، پارکینگ این ورزشگاه برای توقف خودروهای شخصی و موتورسواران در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به همزمان شدن مسابقه فوتبال با برگزاری نمایشگاه پائیزه در مجموعه پارک ارم و نیز بازگشت مسافران از سفرهای تابستانی از اختصاص گشت های هوایی جهت پوشش امنیتی فضای مسابقه خبرداد.