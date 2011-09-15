دانش آموزان نیم قرن گذشته مدرسه امام خمینی(ره) آمل گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، 450 انش آموز دبیرستان امام خمینی(ره) آمل روز پنجشنبه به صورت نمادین در مراسم صبحگاهی شرکت کرده و به نوبت در کلاس درس حضور یافتند و خاطرات گذشته را بار دیگر مرور کردند.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، مدرسه را به عنوان مهم ترین پایگاه تعلیم و تربیت نسل جوان جامعه مورد توجه قرار داد وگفت: مدرسه یادگار ماندگار ارزشها، باورها عقاید و نگرش خاطرات گذشته است.



محمد علی امیری، مدرسه را همچون موجود زنده ای که زاینده تفکرات بزرگ در سطح اجتماع است، تشبیه کرد و افزود: اکثر فارع التحصیلان ، مفاخر و چهره های صاحب نام شهرستان که روزی در مدارس این شهرستان تحصیل کرده با همت و پشتکار به مراتب و جایگاه های ارزشمندی در سطح استان و کشور هستند.



مدیر آموزش و پرورش آمل، هدف از اجرای این همایش را یاد آوری خاطرات دانش آموزان سالهای گذشته و مقایسه سیستم آموزشی دو نسل متفاوت عنوان کرد و گفت: این همایش با عنوان روزی به یاد دیروز نخستین بار در دبیرستان امام خمینی (ره) برگزار شد.



اکبر لطفی، تجدید خاطرات گذشته، بیان نظرات و استفاده از آنها از محورهای این همایش بیان کرد و افزود: یکی از مهم ترین مسائلی که باید همواره مد نظر مدیران قرار گیرد بهره گیری از نظرات و تجربیات گذشتگان است.



وی با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت در جامعه اسلامی اظهار داشت: علت اصلی بروز آسیب های اجتماعی نسل جوان ضعف تعلیم و تربیت دینی و اسلامی است که معلمان باید این امر را در سرلوحه وظایف کاری خود قرار دهند.



مدیر آموزش وپرورش آمل با اشاره قدمت 74 ساله دبیرستان امام خمینی (ره) آمل افزود: این نخستین دبیرستان این شهرستان است، ادامه داد: یکی از برنامه های جدی و اهداف مهم این همایش بهسازی و نوسازی این دبیرستان است که با بهره گیری از نظرات دانش آموزان و معلمان قدیمی دبیرستان امام خمینی راحل با معماری ایران اسلامی احیاء خواهد شد.



حسین سیدی نیاکی و ولی حضوری به عنوان نخستین فارغ اتحصیلان دبیرستان امام خمینی (ره) آمل برای دانش آموزان قدیمی این واحد آموزشی بیان کردند.