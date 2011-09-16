انفجار گاز شهری در قیامدشت تهران 10 خانه را ویران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در منطقه قیام دشت در جنوب تهران یک آپارتمان 50 متری در یک مجتمع مسکونی به علت گاز گرفتگی منفجر شد.

شدت انفجار به حدی بود که هر 4 واحد مسکونی به طور کامل ویران شد و به 6 منزل مسکونی در مجاورت آن به میزان 10 تا 30 درصد تخریب شدند و همچنین شیشه های این منازل شکسته شده و دیوارها ترک برداشتند.

بر اثر موج انفجار یک زن 27 ساله در محل انفجار به شدت به دیوار خانه برخورد کرد و به سختی دچار سوختگی و جراحت شد که به علت آسیب دیدگی شدید بلافاصله به وسیله یک فروند چرخبال به مرکز درمانی انتقال یافت.

همچنین یک پیرزن 75 ساله از ساکنان یکی دیگر از واحد های 50 متری بر اثر انفجار دچار شوک زدگی شد که سریعا توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

آتش نشانان پس از بیرون آوردن دو مصدوم زن از میان خرابه های این ساختمان به جستجو در این ساختمان و نیز دیگر منازل اطراف پرداختند که در حین جستجو سه نفر از ساکنان خانه های مجاور محل انفجار که به علت مسدود شدن در های خروجی، در داخل اتاق گرفتار شده بودند، نجات دادند.

این سه نفر که شامل پسر بچه 11 ساله، دختر 14 ساله و نیز یک زن 36 ساله بوده و به شدت ترسیده بودند پس از رهایی، سالم به خانواده شان بازگردانده شدند.

آتش نشانان بعد از ایمن سازی کامل محل و جستجو در میان ویرانه های ناشی از تخریب ساختمان ها برای یافتن افراد احتمالی، سرانجام بعد از 3 ساعت به کار پایان دادند. گروهی از کارشناسان آتش نشانی تهران هم اکنون در حال برسی علت بروز حادثه و نیز میزان دقیق خسارت وارده هستند.