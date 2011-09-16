بهشهر کمترین راه روستایی مازندران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ریاحی ظهر پنجشنبه در جلسه جابجایی روستای رودبار بهشهر و بررسی پل و راه دسترسی این جاده افزود: جاده پاسند تنها راه دسترسی و ارتباطی مناطق هزار جریب بخش مرکزی و یانه سر بهشهر بوده که متاسفانه با مشکلات عدیده ای در برخی نقاط روبرو شده است.



وی اظهار داشت: روکش آسفالت در برخی از این مناطق انجام شده که متاسفانه روکش مشکلات را برطرف نمی کند و نیازمند اصلاح است.



ریاحی افزود: جاده سازی باید برای تمام روستاهای بخش انجام و همه روستاها در این طرح دیده شوند و از آن منفعت برند.



بخشدار مرکزی بهشهر ادامه داد: جابجایی روستای رودبار از برنامه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در اسرع وقت انجام و زیر ساختهای لازم آن فراهم شود.



نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موانع کندی کار باید برطرف شود، تصریح کرد: متاسفانه اکنون از برنامه ریزی و چشم انداز ترسیم شده عقب هستیم و مراحل اجرایی کار باید قوت گیرد.



احمد علی مقیمی بیان داشت: برای 60 روستای بهشهر نیازمند راه دسترسی مناسب هستیم که از راه فعلی عبور کند و در حداقل زمان و هزینه انجام شود.



وی گفت: جابجایی روستا از ضروریات مهم بوده که باید در اسرع وقت با در نظر گرفتن هزینه و زمان انجام شود.