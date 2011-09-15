آموزشهای رفتار با همسر در دبیرستانهای دخترانه گنجانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آذر نظری ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی دختران نخبه در شهریار اظهار داشت: آموزشهای روانشناسانه باید در دانشگاهها برگزار شود و پاسخگویی به شبهات در کلاسهای برای دانشجویان انجام شود.

وی افزود: در سفر به شهرستانهای مختلف استان مشاهده شد که مشکلات مطرح شده از سوی دختران نخبه، معمولا شبیه به هم بوده است پس می توان برنامه ای کم و بیش یکسان برای حل آنها پیش بینی کرد.

نظری عنوان کرد: یکی از این مشکلات کمبود منابع آزمونهای دانشگاهی است و افرادی که کنکوری هستند به مشکل کمبود منابع و اساتید مجرب برمی خورند و دیگر مشکل دختران نخبه تقدیر نشدن در صورت کسب مقامهای کشوری و مقامهای المپیادی است و کمبود فضای ورزشی و تفریحی از دیگر مشکلات آنها است.

وی پیشنهاد کرد: یک بوستان در شهریار حصار بندی و به عنوان پارک بانوان مشخص شود و روزهای پنجشنبه و جمعه به صورت خانوادگی باشد تا بقیه شهروندان هم بتوانند از آن استفاده کنند.

مدیر کل امور بانوان استانداری تهران گفت: مشکل دیگر کتابخانه ها است که معمولا مشکل قدیمی بودن منابع در آنها مشهود است و کتابهای کنکوری که دارند با منابع درسی هماهنگ نیست.

وی راه حل مشکل مطرح شده را ارائه کرد و افزود: اگر امروز شما به این مشکل برخورد کردید و کتابهایی را تهیه کردید هنگامی که در آزمونهای دانشگاهی قبول شدید منابع کنکور را به کتابخانه ها هدیه کنید تا دیگران از آنها استفاده کنند و این موضوع را در شهرتان فرهنگ کنید تا دیگر کسی به این مشکل برنخورد.

در این دیدار برخی دختران نخبه به مشکلات خود و پیشنهادات خود برای رفع این مشکلات پرداختند.

شیرین آقایی نابینای صددرصد با تحصیلات کارشناسی فعال در زمینه ورزشی به طرح مشکل خود پرداخت.

وی گفت: ما سه خواهر نابینا هستیم که پدر ما از کار افتاده است و تحت پوشش بهزیستی هستیم.

وی افزود: به هر جا برای یافتن کار مراجعه کرده ام با فهمیدن نابینایی نمی پرسند چه تحصیلاتی داری یا چه کارهایی می توانی انجام دهی فقط می گویند برای نابینا کاری نداریم.

وی به مشکل نداشتن فضای کتابخانه ای برای نابینایان در شهریار اشاره کرد و افزود: ما نابینایان به علت کمبود کتابهای مخصوص به خود از نوار ضبط شده استفاده می کنیم و در کتابخانه معمولی به علت ایجاد صدا برای دیگران ایجاد مزاحمت می شود.

آقایی ادامه داد: من پیشنهاد ایجاد فضای کتابخانه ای مخصوص نابینایان را دارم که امیدوارم در یکی از کتابخانه های شهریار این امکان فراهم شود و یکی دیگر از مشکلات ما تغییر ساختار خیابانهای شهر است که هر روز که وارد خیابان می شویم یا میدانی جدید ایجاد شده یا بلواری اضافه شده یا پیاده رویی کنده شده که این اقدامات شهرداری برای ما ایجاد مشکلات فراوانی کرده است.

آذر نظری به کلیه گفته های این دختر جوان با دقت گوش داد و خطاب به مسئولان شهریار در جلسه کارگروه بانوان و خانواده که پس از این جلسه تشکیل شد مشکلات این دختر جوان را مطرح کرد و خواستار پیگیری مسئولان در جهت ایجاد فضای کتابخانه نابینان و رفع مشکلات خیابانها از طرف شهرداری شد.