دانشگاه آزاداسلامی در عرصه بین الملل فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کیا ظهر پنجشنبه در افتتاحیه نهمین دوره مسابقات دانشجویی بتن ایران، با بیان اینکه ارگان‌های مرتبط با عرصه ساخت و ساز و فعالیت‌های عمرانی به ویژه سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یکی از ارگان‌های مهم و غیره دولتی کشور در عرصه ساخت ساز باید حضور فعال‌تری داشته باشند افزود: قرارگیری کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد که نهاد حضور مهندسان با تجربه است، بسیار مطلوب خواهد بود.

وی افزود: بتن به‌عنوان یکی از مصالح پایه در صنعت ساختمان همواره مطرح بوده است و امروزه هم زمان با توسعه فن اآری‌های جدید مصالح مورد استفاده در اجرای سازه‌های مختلف تکنولوژی استفاده از بتن الزامی است و این علم با سرعت شگرفی در دنیا متحول شده است.

رئیس دانشگاه آزاد زنجان گفت: در حال حاضر 14 هزار دانشجو در فضای آموزشی به متراژ 135 هزار مترمربع مشغول به تحصیل هستند.

اصغر پرتوی افزود: همچنین در حال حاضر 127 عنوان رشته تحصیلی و 330 عضو هیئت علمی، 110 استاد دکترا، 45 هزار دانشجوی فارغ التحصیل و 50 باب آزمایشگاه و کارگاه، 110 هزار جلد کتاب و مجهز به کتابخانه دیجیتال فعال هستند.

پرتوی افزود: در کشور 420 واحد دانشگاه آزاد وجود دارد و چهار میلیون فارغ التحصیل دارد که در استان زنجان یک میلیون و 600 هزار دانشجو در حال تحصیل هستند

رئیس دانشگاه آزاد واحد زنجان با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد با 20 میلیون مترمکعب فضای آموزشی، پژوهشی، رفاهی، ورزشی ساخته شده و در حال بهره برداری است، افزود: دانشگاه آزاد سرمایه های گرانقدری برای نظام جمهوری است که اولین دانشگاه آزاد واحد زنجان در ساختمانی به متراژ 200 مترمربع با تجهیزات اندک اداری تاسیس شد.

پرتوی تاکید کرد: در طول دو سال اخیر دو طرح عمرانی افتتاح شده که یکی با زیربنای 30 هزار مترمربع فضای آموزشی و پرورشی و فرهنگی و عمرانی بهره برداری شده است که امتیاز این دانشگاه از هزار و 200 به دو هزار و 30 ارتقا یافته است که دانشگاه را در طبقه دانشگاههای جامع قرار داده است که بعد از تبریز تنها واحدی است که امتیاز جامع واحد را کسب کرده است.

وی یادآور شد: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد زنجان در حال حاضر در عرصه های بین المللی و علمی و رقابتهای ورزشی بیشترین مدالها را کسب کرده اند که در سال گذشته بالاترین رتبه علمی را در بین دانشگاههای آزاد سراسر کشور به دست آورد و در تولیدات علمی ریاضیات کاربردی در جهان اول شد و در رشته شیمی تولید مقالات ملی در خاورمیانه رتبه نخست را کسب کرد.



