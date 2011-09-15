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۲۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

مذاکره تلفنی وزیران خارجه هلند و کره جنوبی با صالحی

مذاکره تلفنی وزیران خارجه هلند و کره جنوبی با صالحی

وزیران امور خارجه هلند و کره جنوبی با وزیر امور خارجه کشورمان تلفنی گفت و گو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امورخارجه هلند صبح امروز طی تماس تلفنی به گفت و گو با علی اکبر صالحی پرداخت و در این مذاکره ضمن مرور روابط دوجانبه، در خصوص تحولات منطقه ای و بین المللی تبادل نظر صورت گرفت.

در این گفت وگو ابراز امیدواری شد تا در آینده نزدیک دیدارهایی بین وزرای خارجه دو کشور انجام شود.

بر اساس این گزارش، همچنین در تماس تلفنی صالحی با همتای خود از کره جنوبی ، در مورد همکاری های دوجانبه بحث و تبادل نظر به عمل آمد و توافق شد تا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقاتی بین دو طرف انجام شود.
 

کد مطلب 1408672

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