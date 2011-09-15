به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی طلاب غیرایرانی جامعة المصطفی العالمیه که در مدرسه امامخمینی قم برگزار شد با تبریک فرارسیدن سال جدید با بیان این مطلب تصریح کرد: طلابی که این همه راه را آمده و در جامعة المصطفی ثبت نام کردهاند باید انگیزه خود را برای این کار روشن کنند؛ از دید من انگیزه این است که اسلام ناب را بشناسند و بعد جامعه خود را با اسلام آشنا کنند.
وی افزود: بنابراین باید ابتدا خود را بسازیم و آگاه کنیم تا بتوانیم در دیگران اثربگذاریم به خصوص اینکه در بسیاری از کشورها سخن گفتن از دین ممنوع بوده است.
آیت الله سبحانی خطاب به طلاب با بیان اینکه باید در کشورهای خود به تبلیغ بپردازید بیان کرد: اگر شما همان اسلامی را تبلیغ کنید که منادیان دیگر آن را میگویند مردم کشور شما را ارضاء نخواهد کرد؛ باید اسلام واقعی را از کتاب و سنت و عقل بشناسید تا بعد در آنجا اثر بگذارید.
فقه اکبر را اولویت دهید
این مرجع تقلید تصریح کرد: فقه اکبر همان عقاید است که مسلما باید عقاید را به نحواحسن یاد گرفت و بعد منتشر کرد.
وی افزود: سه گروه در مقابل ما هستند؛ گروهی که عقلانیاند و فلسفه میدانند باید با اینها با منطق سخن گفت و منطق اسلام را به آنها منتقل کرد و باید کلام طلاب در سطحی بالا باشد تا پاسخگوی مشکلات چنین افرادی باشد.
این مرجع تقلید ادامه داد: کسی که میگوید باید عقل را کنار گذاشت و تنها به نقل چسبید خلاف قرآن سخن میگوید و ما باید بر سنت پیامبر و کتاب الله و اجماع مسلمین تکیه کنیم.
وی با بیان اینکه طلاب باید به زمان خود آشنا باشند ادامه داد: زمان در اینجا زمان فلسفی نیست، زمان شرایط حاکم بر زندگی و فرهنگ بشر است و طلاب باید از حرکتهای منطقه آگاه باشید در این صورت منبر و قلمتان موثر خواهد بود.
زمانشناسی نیاز ضروری طلاب
آیت الله سبحانی تاکیدکرد: جهان و منطقه را بشناسید تا اثر بگذارید و باید جریاناتی مانند تصوف و وهابیت و... را بشناسید تا بتوانید با عقاید آنها مقابله کنید.
این مرجع تقلید ادامه داد: انقلاب امام خمینی نتیجه بخش بود چون علاوه بر اخلاص و کار برای خدا زمان و مکان را میشناخت و بر روی جوانان اثر میگذاشت وگرنه قبل از ایشان هم حرکتهایی مانند مشروطه و... بوده است که به نتیجه نرسید.
وی افزود: جامعة المصطفی یکی از ثمرات انقلاب است، قبل از انقلاب ۵ و ۱۰ نفر در حوزه با ترس و لرز درس میخواندند اما امروز به برکت انقلاب این نهاد توانسته است در حدود ده هزار نفر را پوشش دهد.
آیت الله سبحانی در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: وهابیت بدترین دشمن اسلام و تشیع است، چون با مسئله تکفیر همه فرقههای مذهبی را کافر میدانند و تنها خود را مسلمان میدانند و تصور میکنند ملاک کفر و ایمان در دست آنان است؛ اینها با این مسئله تکفیر و ترور ابروی اسلام را در جهان را برده و میبرند.
وی افزود: مردم دنیا میگویند اگر دین این است که اینها تبلیغ میکنند از اسلام برائت میجویند؛ صدمهای که اینها زدهاند دیگران نزدهاند و شما باید منطق و کلام و... آنها را بشناسید تا بتوانید به آنها پاسخ دهید
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان جهان تاکیدکرد: وهابیت بدترین دشمن اسلام و تشیع است، چون با مسئله تکفیر همه فرقههای مذهبی را کافر میدانند و تنها خود را مسلمان میدانند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی طلاب غیرایرانی جامعة المصطفی العالمیه که در مدرسه امامخمینی قم برگزار شد با تبریک فرارسیدن سال جدید با بیان این مطلب تصریح کرد: طلابی که این همه راه را آمده و در جامعة المصطفی ثبت نام کردهاند باید انگیزه خود را برای این کار روشن کنند؛ از دید من انگیزه این است که اسلام ناب را بشناسند و بعد جامعه خود را با اسلام آشنا کنند.
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