اجرای طرح جامع رفتارهای قرآنی در مهدهای کودک خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای این طرح که از یک سال گذشته کار تحقیقاتی و پژوهشی این طرح آغاز شده است، افزود: این طرح شامل اجرای نقاشی دیواری، اتاق تدریس قرآن و هم چنین بر پایی دوره آموزشی روش های نوین قرآن، توزیع نرم افزارهای قرآنی بین مهدهای سطح استان است.

وی افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تبین آموزه های حیات بخش آن و همچنین ایجاد بستر مناسب برای بروز و ظهور رفتارهای قرآنی در زندگی فردی است.

وی بیان کرد: فرهنگ مهدویت و رویکرد قرآنی دو عنصر مهمی است که باید در مهد کودک های استان نهادینه شود.

مطهری فر ادامه داد: با اجرای طرح نقاشی دیواری در این طرح افزود: در این مرحله طرح نقاشی های داستان محور قرآنی در پنج مهد کودک که در صورت تأمین اعتبار و حمایت مجموعهای دیگر در سایر مهد های کودک نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

وی بیان داشت: جایگزین نقاشی موجودات و چهره های کودک که بعضا ریشه در آموزه های غربی داشته و هیچ سنخیتی با فرهنگ و مذهب ما نداشته ( نظیر مرد عنکبوتی، بت من و ...) شده که نمای این نقاشی ها با مضامین قرآنی و رفتارهای مناسب قرآنی بوده که پس از نقاشی های انجام شده کودکان با ذهن جستجو گر خود بدنبال دانستن منظور و مفهوم این نقاشی ها رفته و پس از دانستن معنای آن بسیار خرسند و متاثر می شوند.

مطهری فر از طراحی و اجرای یک اتاق مخصوص کار قرآنی در این طرح خبر داد و افزود: در این اتاق که از لحاظ مضمون شباهت بسیار زیادی با نقاشی های دیواری دارد سعی بر آن شده تا با استفاده از دکور و فضای معنوی زیبا محیطی فراهم شود تا کودک با حضور آن احساس آرامش و تاثیر پذیری بیشتر از مفاهیم قرآنی داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی توزیع نرم افزارهای قرآنی در بین مهدهای کودک را از دیگر بخش های این طرح برشمرد.

وی عنوان کرد: در این قسمت طرح که هشت عنوان برتر نرم افزار قرآنی مرتبط با کودکان در سطح کشور شناسایی و برای 70 مهد شهری تهیه شده در بین این مهدها توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: دربین این نرم افزار ها بازی های جذاب کودکانه قرآنی، آموزش های جالب، طرح های قابل پیاده سازی در مهد کودک ها موجود است که خود کمک بسزایی برای آموزش بهتر مربیان مهدها و مدیران آنها در تدریس مناسب قرآن و بهره گیری از روش های نوین آموزشی خواهد داشت.

وی در پایان اجرای دوره آموزشی و کلاس آموزش قرآن به روش های جدید را از دیگر بخش های این طرح قرآنی ذکر کرد و یادآور شد: در این قسمت طرح از یکی از اساتید مجرب و صاحب سبک در آموزش قرآن با کودکان دعوت بعمل می آید که در یک کارگاه و کلاس آموزش این روش را به صورت حضوری و علمی انجام داده و این دوره با حضور مربیان مهدها و مدیران آنها برگزار می شود.