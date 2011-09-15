سایپا مستحق پیروزی بود/ بازیکن تمام کننده نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، "میروسلاو بلاژویچ" پس از شکست 4 بر 2 تیمش مقابل سایپای البرز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: به تیم سایپا بابت پیروزی که بدست آورد، تبریک می گویم. این تیم با اینکه از تیم ما با یک گل عقب افتاده بود اما با اعتمادبنفسی که بازیکنانش داشتند، توانست به جریان بازی بازگشته و پیروزی را از آن خود کند.

وی در ادامه تاکید کرد: سایپا بهتر از تیم ما بازی کرد و مستحق پیروزی بود. البته من نمی خواهم ارزش کار بازیکنان تیم خود را پایین بیاورم اما تلاش مضاعف بازیکنان سایپا باعث شد بازی در نهایت به سود این تیم تمام شود. بازیکنان تیم سایپا از اشتباهات فردی ما استفاده کردند و من از این بابت بسیار ناراحتم.

سرمربی کروات تیم فوتبال مس کرمان با تاکید براینکه با شناخت کامل از تیم سایپا به مصاف این تیم آمده بود، افزود: متاسفانه بازیکنان تیم مس آنچه از آنها انتظار داشتم و خواسته بودم را در زمین پیاده نکردند. تیم ما بازیکن تمام کننده ندارد و از این بابت لطمات زیادی خورده‌ایم.

وی همچنین در خصوص حواشی که ارشاد یوسفی دروازه بان تیم مس در پایان دیدار با سایپای البرز به وجود آورد، گفت: بازیکن وقتی می بازد، تحت فشار قرار می گیرد و در این شرایط طبیعی است که از خود واکنش نشان دهد. با این حال من بی انضباطی در تیم خود را نمی پذیرم و قطعا با بازیکن متخلف برخورد خواهم کرد.