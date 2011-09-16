لورکا با «آوازهای کولی» به ارشاد رفت

فانوس بهادروند در گفتگو با خبرنگار مهر، به اشعاری از فدریکو گارسیا لورکا که با همکاری ملک تاج طیرانی آنها را به فارسی برگردانده است، اشاره کرد و گفت: کتاب «آوازهای کولی» حاوی حدود 18 شعر بلند از لورکا است و قصد داریم آن را به صورت سه‌زبانه (فارسی، انگلیسی و اسپانیایی) راهی بازار کنیم.

به گفته وی این کتاب بیش از 4 ماه است تحویل ناشر (ابتکار نو) شده که مدت زیادی از این زمان صرف اخذ فیپا شده و مدتی است برای اخذ مجوز نشر راهی ارشاد شده است.

وی درباره دیگر کتاب‌های در دست انتشار خود گفت: مجموعه‌ای از اشعار «رُزه آوسلندر» شاعر مطرح آلمانی را در کتابی با عنوان «درخت ممنوع» ترجمه کرده بودم که آن را به انتشارات «هزاره سوم اندیشه» سپرده‌ام. روزه آوسلندر در سال 1901 در شهر آلمانی زبان بوکووینا واقع در روسیه امروزی به دنیا آمد و در سال 1988 در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. او از مشهورترین زنان شاعر آلمانی زبان قرن بیستم است که در شعرهایش به فاجعه‌های این قرن و نابودی زیبایی مناظر طبیعی اروپای شرقی به دلیل جنگ پرداخته است. اشعار آوسلندر را حدود 25 هزار قطعه حدس می‌زنند و از جمله آثار او می‌توان به تابستان کور، رنگین کمان، مجموعه شعر نیویورک، اشعار شهر منهتن، انگیزه‌های اسارتگاهی، بدون ویزا، همه چیز انگیزه شعر شده، نفس‌ام نیش می‌زند و شهر ونیز غرق شدنی نیست اشاره کرد. به گفته بهادروند کتاب حدوداً 200 صفحه‌ای «درخت ممنوع» دربردارنده حدود 80 قطعه شعر کوتاه و بلند از آوسلندر است.

بهادروند در پایان همچنین از نگارش نمایشنامه‌ای با عنوان «کلبه‌ای میان کاج‌ها» و تحویل آن به همین ناشر خبر داد و با بیان اینکه این نمایشنامه دارای ساختاری درام و نزدیک به کلاسیک است، ابراز امیدواری کرد به زودی مجوز نشر را دریافت کند.