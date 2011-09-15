مجید صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص برتری تیمش مقابل مس کرمان گفت: بازی سایپا - مس دو چهره متفاوت داشت. در شروع مسابقه تیم ما خیلی خوب بازی کرد و توانست در دقایق آغازین به گل برسد. ما برای به ثمر رسیدن این گل از نقطه ضعف تیم مس نهایت استفاده را کردیم و به هدف خود دست یافتیم.

وی در ادامه افزود: بعد از به ثمر رسیدن این گل مس بر جریان بازی مسلط شد و بهتر از تیم ما کار کرد و حتی به گل تساوی رسید. در شروع نیمه دوم نیز با تغییراتی که بلاژویچ در سیستم بازی تیم مس ایجاد کرد، این تیم بهتر از نیمه اول بازی کرد و خیلی زود به گل دوم دست یافت.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز عملکرد شاگردانش را ستود و گفت: با وجود گلی که تیم مس به ثمر رساند، بازیکنان ما اعتمادبنفس خود را حفظ کردند و توانستیم در ادامه بر جریان بازی مسلط شده و باخت را با برد عوض کنیم.

صالح خاطر نشان کرد: در این بازی تمامی بازیکنان سایپا دل‌شان برای برد تیم می تپید و بازیکنان ذخیره که در طول مسابقه وارد زمین شدند، زحمات دیگر بازیکنان را تکمیل کردند.

وی همچنین اظهار داشت: رد و بدل شدن شش گل در جریان بازی نشان می دهد که هر دو تیم سایپا و مس به فکر فوتبال بازی کردن بوده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز همچنین از نگرانی‌هایش گفت و افزود: تنها نگرانی من در شرایط فعلی روحیه بازیکنان سایپاست و اینکه پس از گلزنی نمی توانند تسلط خود را بر جریان بازی حفظ کرده و از گل زده دفاع کنند.

صالح خاطر نشان کرد: من امروز درس خوبی از بلاژویچ گرفتم و آنهم این بود که تیم او با وجود اینکه در خانه حریف بازی می کرد در مقاطعی از زمان مسابقه تیم برتر زمین بود و حتی از ما پیش افتاد.

وی در خاتمه تصریح کرد: شاید زمان ببرد تا من بتوانم روی روحیه بازیکانم کار کرده و اعتمادبنفس را در آنها زنده کنم اما زمانی که موفق به انجام این کار شوم می توان گفت، سایپا به نقطه عطف خود رسیده است.

دیدار تیم‌های فوتبال سایپای البرز و مس کرمان که عصر پنجشنبه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، در پایان به برتری 4 بر 2 شاگردان مجید صالح انجامید.