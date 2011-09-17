به گزارش خبرنگار مهر، ابومسلم خراسان، داماش گیلان، ارتعاشات صنعتی ایران، دانشگاه آزاد و پرسپولیس تیم‏هایی هستند که در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر حضور داشتند اما امسال یا منحل شده‏اند و یا اینکه در لیگ دسته اول شرکت خواهند داشت به همین دلیل بازیکنان آنها مجبور به حضور در ترکیب دیگر تیم ها هستند و این مستلزم افزایش سهمیه لیگ برتری تیم‎هاست.

این در حالی است که سازمان لیگ فدراسیون والیبال پیش از این و برای فصل جدید مسابقات لیگ برتر یک بار اقدام به افزایش سهمیه لیگ برتری تیم‏ها کرده بود. تا سال گذشته هر یک از تیم‏های شرکت کننده در رقابت‏های لیگ برتر مجاز به جذب سه بازیکن لیگ برتری بودند اما امسال این سهمیه به پنج بازیکن افزایش یافت.

با این حال شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال یکشنبه هفته آینده تشکیل جلسه می‏دهد تا در مورد وضعیت بازیکنان پنج تیمی که سال گذشته لیگ برتری بودند و چگونگی به کارگیری آنها توسط تیم‏های لیگ برتری امسال تصمیم گیری کند.

منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تیم‏های ابومسلم، ارتعاشات صنعتی داماش، دانشگاه آزاد و پرسپولیس امسال در لیگ برتر نیستند اما بازیکنان آنها که سال گذشته در مسابقات شرکت داشتند، لیگ برتری محسوب می‌شوند و می‌توانند در لیگ امسال به عنوان سهمیه لیگ برتری شرکت داشته باشند.

وی تاکید کرد: در واقع تیم‏های شرکت کننده در لیگ برتر 90 می‎توانند بازیکنان این پنج تیم را به عنوان سهمیه لیگ برتری جذب کنند این در حالی است هر یک از تیم‎های لیگ برتری مجاز به جذب و در اختیارداشتن 5 بازیکن لیگ برتری هستند با این شرایط امکان دارد خیلی از بازیکنان لیگ برتری شرایط حضور در ترکیب تیم‎های لیگ برتری را به دست نیاورند.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: با این شرایط بهترین تصمیم این است که سهمیه لیگ برتری تیم‎ها افزایش یابد اما این موضوع نیاز به بررسی و تصمیم گیری جمعی دارد. به همین دلیل روز یکشنبه شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال تشکیل جلسه می‏دهد تا در این زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

پورحسن اعلام کرد که احتمال افزایش سهمیه لیگ برتری‏ها و به دنبال تمدید دوباره فصل نقل و انتقالات برای زیاد است.