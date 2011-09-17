به گزارش خبرنگار مهر، ابومسلم خراسان، داماش گیلان، ارتعاشات صنعتی ایران، دانشگاه آزاد و پرسپولیس تیمهایی هستند که در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر حضور داشتند اما امسال یا منحل شدهاند و یا اینکه در لیگ دسته اول شرکت خواهند داشت به همین دلیل بازیکنان آنها مجبور به حضور در ترکیب دیگر تیم ها هستند و این مستلزم افزایش سهمیه لیگ برتری تیمهاست.
این در حالی است که سازمان لیگ فدراسیون والیبال پیش از این و برای فصل جدید مسابقات لیگ برتر یک بار اقدام به افزایش سهمیه لیگ برتری تیمها کرده بود. تا سال گذشته هر یک از تیمهای شرکت کننده در رقابتهای لیگ برتر مجاز به جذب سه بازیکن لیگ برتری بودند اما امسال این سهمیه به پنج بازیکن افزایش یافت.
با این حال شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال یکشنبه هفته آینده تشکیل جلسه میدهد تا در مورد وضعیت بازیکنان پنج تیمی که سال گذشته لیگ برتری بودند و چگونگی به کارگیری آنها توسط تیمهای لیگ برتری امسال تصمیم گیری کند.
منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تیمهای ابومسلم، ارتعاشات صنعتی داماش، دانشگاه آزاد و پرسپولیس امسال در لیگ برتر نیستند اما بازیکنان آنها که سال گذشته در مسابقات شرکت داشتند، لیگ برتری محسوب میشوند و میتوانند در لیگ امسال به عنوان سهمیه لیگ برتری شرکت داشته باشند.
وی تاکید کرد: در واقع تیمهای شرکت کننده در لیگ برتر 90 میتوانند بازیکنان این پنج تیم را به عنوان سهمیه لیگ برتری جذب کنند این در حالی است هر یک از تیمهای لیگ برتری مجاز به جذب و در اختیارداشتن 5 بازیکن لیگ برتری هستند با این شرایط امکان دارد خیلی از بازیکنان لیگ برتری شرایط حضور در ترکیب تیمهای لیگ برتری را به دست نیاورند.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: با این شرایط بهترین تصمیم این است که سهمیه لیگ برتری تیمها افزایش یابد اما این موضوع نیاز به بررسی و تصمیم گیری جمعی دارد. به همین دلیل روز یکشنبه شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال تشکیل جلسه میدهد تا در این زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
پورحسن اعلام کرد که احتمال افزایش سهمیه لیگ برتریها و به دنبال تمدید دوباره فصل نقل و انتقالات برای زیاد است.
نظر شما