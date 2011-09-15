احمدی نژاد وارد شهرستان نمین شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، دکتر احمدی نژاد در دومین روز از سفر دور چهارم سفرهای استانی به استان اردبیل عصرامروز پنجشنبه وارد شهرستان نمین شد و مورد استقبال مردم و مسئولان محلی قرار گرفت.

احمدی نژاد قرار است دقایقی دیگر در جمع مردم این شهرستان به ایراد سخن بپردازد.

گفتنی است رئیس جمهور در سفر به استان اردبیل، تا کنون در جمع مردم شهرستانهای اردبیل، خلخال، کوثر، نیر، سرعین، پارس آباد و بیله سوار، گرمی و مشکین شهر حضور یافته است.

رئیس جمهور قرار است تا دقایقی دیگر در جمع مردم نمین به ایراد سخنرانی بپردازد.

