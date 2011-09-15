وضعیت مناسب سازی مراکز آموزشی گیلان برای معلولان رضایت بخش نیست

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هنوز برخی از مدارس و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وضعیت فیزیکی محیط خود را برای حضور معلولان آماده نکرده زیرا معلولان با ادامه تحصیل و قبولی در دانشگاهها توانایی های علمی و فکری خود را به اثبات رسانده اند.



وی اظهارداشت: متاسفانه دسترسی آسان به امکانات تحصیلی برای آنان فراهم نشده مثل وجود آسانسور در فضاهای آموزشی، استفاده آسان از سلف سرویس، بهره مندی آسان از کتابخانه و یا حتی استفاده مناسب از امکانات فوق برنامه همانند وسایل و تجهیزات ورزشی، اردوها و غیره باید با یک عزم و اراده در همه افراد، سازمانها و نهادهای آموزشی مناسب سازی صورت گیرد.این تعداد دانش آموز و دانشجوی معلول زیر پوشش بهزیستی استان از کمک هزینه تحصیلی و شهریه دانشجویی بهره مند هستند.



مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه دو هزار و 687 دانش آموز و دانشجوی معلول زیر پوشش بهزیستی استان است، گفت: بر اساس ماده هشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، معلولان نیازمند می توانند از آموزش رایگان در واحد های آموزشی وزارتخانه ها، دانشگاه آزاد و دیگر دستگاههای دولتی بهره مند شوند.

وی افزود: در سال آموزشی گذشته 284 معلول در مقاطع مختلف دانشگاهی پذیرش شدند که از این تعداد 134 نفر در مقطع کاردانی، 128 نفر در مقطع کارشناسی و 22 نفر در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کردند.

کوچکی نژاد بیان داشت: بهزیستی گیلان بر اساس دستور العملهای مربوطه یک میلیارد و 810 میلیون ریال برای شهریه و همچنین از سه تا 10 میلیون ریال با توجه به مقطع تحصیلی آنان پرداخت کرده است.

وی همچنین به تعداد دانش آموزان معلول زیر پوشش اشاره کرد و گفت: دو هزار و 403 نفر نیز در مقاطع مختلف تحصیلی شامل ابتدایی هزار و 290 نفر، راهنمایی 554 نفر و دبیرستان 559 نفر مشغول تحصیل بودند که به آنان نیز در سال تحصیلی 90 - 89 یک میلیارد و 140 میلیون ریال در قالب کمک هزینه تحصیلی پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان یادآورشد: حضور دانش آموزان معلول در کنار دانش آموزان عادی در ایجاد یک باور مثبت نسبت به توانایی های معلولان بسیار موثر است و در این راستا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو ) تلاش دارد آموزش فراگیر را با هدف حضور دانش آموزان معلول واجد شرایط در مدارس عادی به یک نهضت فرا گیر در بین کشورهای عضو تبدیل و دستیابی به این مهم می تواند حضور هر چه بیشتر معلولان در سطح جامعه را ایجاد کند.