اسرائیل معاهدات خود را با تشکیلات خودگردان لغو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که تنها چند روز به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد باقی مانده، صهیونیستها به تهدید طرف فلسطینی برای جلوگیری از اعلام استقلال فلسطین روی آوردند.

بر این اساس "دنی آیالون" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه تشکیلات خودگردان را از دست زدن به این اقدام برحذر داشت.

وی در گفتگو با رادیو اسرائیل مدعی شد در صورتی که موضوع استقلال فلسطین در سازمان ملل متحد مطرح شود، تل آویو تمام معاهدات خود با فلسطینی ها در طول سالیان گذشته را لغو می کند. به ادعای آیالون به رسمیت شناخته شدن فلسطین به معنای رها شدن رژیم صهیونیستی از تمام تعهداتی است که تا کنون به آن پایبند بوده است.

این ادعا در حالی مطرح می شود که رژیم صهیونیستی به اصلی ترین تعهد خود که خروج از مرزهای اشغال شده در سال 1967 و عقب نشینی از بخش شرقی بیت المقدس است، عمل نکرده و همچنان به ساخت و ساز در دیگر مناطق فلسطینی ادامه می دهد.